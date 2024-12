Un inizio scoppiettante per la semifinale

La semifinale di Ballando con le stelle, andata in onda ieri sera su Rai 1, ha catturato l’attenzione del pubblico con una serie di eventi inaspettati. La tensione è salita alle stelle quando il giudice Guillermo Mariotto ha abbandonato lo studio in modo improvviso, lasciando tutti a bocca aperta. Questo gesto ha suscitato interrogativi tra i telespettatori e gli appassionati del programma, che si sono chiesti cosa possa aver spinto il giurato a lasciare la sala senza alcuna spiegazione.

Le polemiche tra i giudici

Nel frattempo, Selvaggia Lucarelli, pur essendo assente in studio, ha continuato a far parlare di sé. La giurata ha attaccato Angelo Madonia, ex maestro di ballo di Federica Pellegrini, per aver condiviso sui social la card di Sonia Bruganelli, invitando il pubblico a votarla nel ripescaggio. Questo gesto ha sollevato un polverone, poiché Madonia non ha menzionato la sua ex partner di ballo, creando un clima di tensione e rivalità tra i concorrenti. La reazione di Madonia non si è fatta attendere, rispondendo a Lucarelli con un commento che ha chiarito la sua posizione: “L’ho fatto ogni volta che era in ballottaggio, non solo stasera. Buon lavoro”.

Il mistero di Guillermo Mariotto

La situazione di Mariotto ha continuato a tenere banco. Dopo il suo abbandono, Domenico Marotti, noto inviato de La Volta Buona, ha rivelato di averlo intercettato nel backstage. Contrariamente alle voci che circolavano, Mariotto non aveva lasciato gli studi di Rai 1, ma era rimasto a rilasciare interviste insieme ad Amanda Lear. Questo ha chiarito il mistero e ha fatto luce su un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi per il programma. La semifinale, quindi, si è trasformata in un palcoscenico di emozioni forti e colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

Un finale ricco di emozioni

La semifinale di Ballando con le stelle ha dimostrato ancora una volta come il programma riesca a mescolare danza, emozioni e polemiche. Gli spettatori hanno assistito a esibizioni straordinarie, ma anche a momenti di tensione che hanno reso la serata indimenticabile. Con la finale alle porte, le aspettative sono alte e i fan sono pronti a scoprire chi avrà la meglio in questa edizione ricca di sorprese.