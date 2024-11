Un pomeriggio di tensione su Rai 1

La puntata di oggi de La Volta Buona ha visto un acceso confronto tra la conduttrice Caterina Balivo e alcuni esperti del settore medico, in particolare sul tema della chirurgia estetica. L’argomento centrale è stata la tragica morte di una giovane dopo un intervento di rinoplastica, un evento che ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle pratiche chirurgiche e sull’affidabilità dei professionisti del settore.

Il ruolo dei social media nella scelta dei medici

Durante la trasmissione, Balivo ha messo in evidenza come sempre più persone scelgano i propri medici attraverso i social media. Questa affermazione ha scatenato una reazione immediata da parte del chirurgo estetico Lorenzetti, che ha difeso la sua professionalità e quella dei colleghi, sottolineando che il suo sito non contiene alcuna forma di pubblicità o immagini pre e post operatorie. La conduttrice ha cercato di chiarire il suo punto di vista, affermando che non tutti i medici presenti sui social sono truffatori, ma che ci sono anche professionisti rispettabili.

Le complicazioni della chirurgia estetica

Il dibattito si è intensificato quando il Dottor Bacco ha preso la parola, evidenziando che non si dovrebbero criminalizzare le vittime di pratiche chirurgiche sbagliate. Caterina Balivo ha risposto con veemenza, sottolineando che il programma ha sempre messo in guardia contro i rischi legati alla chirurgia estetica. Emanuela Folliero, presente in studio, ha cercato di mediare, ribadendo che le false informazioni diffuse sui social possono portare a scelte sbagliate da parte dei giovani. Questo scambio di opinioni ha reso la puntata particolarmente movimentata, evidenziando le diverse posizioni all’interno del dibattito sulla chirurgia estetica e la sua rappresentazione nei media.