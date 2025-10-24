Tensioni nella Maggioranza: La Legge di Bilancio Sotto Esame

Negli ultimi giorni, il governo italiano ha visto emergere significative tensioni politiche in merito alla legge di bilancio. Le divergenze tra i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, sono diventate oggetto di forte discussione, minando l’armonia di un esecutivo che solo una settimana fa si presentava unito.

Le critiche si sono amplificate a seguito della presentazione della manovra a Palazzo Chigi, dove Tajani e Salvini, accanto alla premier Giorgia Meloni, avevano mostrato un fronte comune.

Tuttavia, già all’indomani della presentazione, il clima di collaborazione ha lasciato spazio a uno scontro aperto, con accuse reciproche che hanno coinvolto anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef).

Le critiche alla manovra

Il giorno successivo alla presentazione, Tajani ha cominciato a esprimere il suo disappunto, indicando che alcune misure avrebbero potuto essere gestite diversamente. In particolare, si è scagliato contro alcuni funzionari al ministero, accusandoli di voler reintrodurre tasse e punire i cittadini. Secondo Tajani, la direzione politica dovrebbe prevalere sulle tecniche burocratiche.

Affitti brevi e tassazione

Uno dei punti più controversi riguarda l’intervento sugli affitti brevi. Tajani ha insistito sulla necessità di eliminare questa norma, trovando un alleato in Salvini. Quest’ultimo ha condiviso l’idea che la tassazione sui dividendi debba essere rivista, sottolineando che entrambi i leader non erano stati informati di tali modifiche prima della presentazione della manovra.

La situazione è ulteriormente aggravata da disaccordi interni riguardo all’aliquota IRAP per le banche. Molti membri di Forza Italia hanno espresso una forte contrarietà, ricordando le parole del loro leader, Silvio Berlusconi, che definiva tale imposta come una vera e propria rapina.

Le reazioni del governo e dell’opposizione

In questo contesto, il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, ha mantenuto una posizione di relativa calma, cercando di mediare tra le parti in conflitto. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, è intervenuto per calmare le acque, sottolineando che, sebbene sia possibile rivedere alcuni dettagli, la struttura fondamentale della legge di bilancio è ormai definita.

Critiche e attacchi dall’opposizione

Non è mancato il commento critico da parte dell’opposizione, che ha colto l’occasione per attaccare il governo. Elly Schlein, leader dell’opposizione, ha ironizzato sul fatto che i due vicepremier avessero votato una manovra di cui non erano stati informati, mentre il pentastellato Stefano Patuanelli ha dichiarato che l’esecutivo manca di una visione chiara per il futuro.

In questo clima di tensione, il dibattito si sposta anche sulla questione delle infrastrutture, in particolare sulla metro C di Roma. Qui, le divergenze tra i partiti di maggioranza si acuiscono, con Salvini che accusa Tajani di non voler affrontare il problema del definanziamento delle opere pubbliche.

Prospettive future

Il futuro della manovra economica e della stabilità del governo italiano rimane incerto. Le prossime settimane saranno decisive, con l’attenzione rivolta alle valutazioni delle agenzie di rating e alla reazione dei mercati. Giorgetti, il Ministro dell’Economia, ha espresso fiducia nella solidità della manovra, ma le divisioni interne possono rappresentare un rischio significativo.

La situazione attuale evidenzia come le tensioni politiche all’interno della maggioranza potrebbero influenzare non solo la legge di bilancio, ma anche la stabilità del governo stesso.