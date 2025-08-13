Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi, il minorenne è morto nella notte tra domenica e lunedì scorsi.

Tragedia a Treviso, dopo un ragazzo di 17 anni è morto in ospedale dopo aver tentato di togliersi la vita in carcere.

Treviso, 17enne tenta il suicidio in cella

Danilo Riahi, 17enne di origini marocchine, si trovava nel carcere minorile di Treviso, dopo essere stato arrestato sabato scorso dalla polizia di Vicenza per rapina e danneggiamento.

Il giovane, secondo quanto si legge sul Corriere del Veneto, aveva tentato di rapinare diverse persone in pieno centro a Vicenza per poi sfondare il portone di un appartamento per nascondersi. Qui è stato poi bloccato con un taser e arrestato. Il 17enne, in Italia come minore non accompagnato e fuggito lo scorso aprile da un centro di accoglienza, ha poi tentato di togliersi la vita in cella, provando a impiccarsi usando i propri jeans. Gli agenti della polizia penitenziaria sono riusciti a salvarlo in extremis.

Treviso, 17enne tenta il suicidio in cella: morto in ospedale dopo giorni di agonia

Il 17enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, e le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Ricoverato in terapia intensiva, Danilo Riahi è morto dopo tre giorni di agonia. La Procura di Treviso ha aperto un’inchiesta per far chiarezza su eventuali omissioni o responsabilità.