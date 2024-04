Il tentativo di rapina è andato in scena nel primo pomeriggio di ieri, tra le strade di Roma e ha avuto una dinamica che ormai può essere considerata quasi una routine. L’automobilista che stava per essere rapinato, però, ha reagito e ha messo in fuga i malviventi.

Volevano rubargli il Rolex ma sono stati presi a pugni: il furto

I due rapinatori si erano avvicinati alla macchina ferma al semaforo e, approfittando del fatto che l’automobilista aveva il gomito appoggiato sul finestrino aperto, avevano provato a sfilargli il Rolex dal polso. Una dinamica ormai nota ai carabinieri che hanno ricevuto tante denunce di questo tipo negli ultimi mesi, per rapine andate a buon fine. Il furto, però, questa volta non ha funzionato perché l’automobilista ha avuto una pronta reazione.

Volevano rubargli il Rolex ma sono stati presi a pugni: il racconto

“Gli ho dato uno spintone e poi un pugno, l’ho preso alla spalla. Poi sono scappati” – ha raccontato l’uomo a ‘il Messaggero’ – “Avevano dei caschi integrali neri, non li ho visti in faccia. Vestiti di scuro, avevano un forte accento romano: tutti vestiti di scuro, è per quello che mi sono insospettito. Li avevo visti dallo specchietto retrovisore, non mi hanno colto di sorpresa. Così ho reagito e li ho messi in fuga. Poi ho chiamato la polizia“.