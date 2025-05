Teo Mammucari si racconta a Domenica In: emozioni e ricordi d'infanzia

Un’intervista toccante

Durante l’ultima puntata di Domenica In, andata in onda su Rai 1, il noto comico e conduttore Teo Mammucari ha condiviso momenti significativi della sua vita, presentando il suo libro “Dietro ogni profondo respiro”. La trasmissione, condotta da Mara Venier, ha offerto al pubblico uno sguardo intimo e personale sulla storia di Mammucari, rivelando dettagli inaspettati e toccanti.

Ricordi d’infanzia e paure

Nel corso dell’intervista, Mammucari ha parlato della sua infanzia trascorsa in collegio, un periodo che ha segnato profondamente la sua vita. Ha confessato il suo terrore verso le suore, svelando un episodio in cui sua madre lo lasciò nella struttura con la scusa di andare al luna park. Questi ricordi, intrisi di paura e vulnerabilità, hanno rivelato un lato inedito del comico, solitamente noto per il suo umorismo.

Un legame speciale con la figlia

Un momento particolarmente emozionante è stato quando Teo ha parlato di sua figlia Julia. Alla domanda su quale fosse il giorno più bello della sua vita, Mammucari ha risposto con commozione, citando la nascita della sua bambina. Le lacrime hanno preso il sopravvento, portando Mara Venier a intervenire per consolarlo con un abbraccio. “È nata tua figlia ed è il giorno più felice della tua vita”, ha detto la conduttrice, sottolineando l’importanza di quel momento.

Riflessioni sulla carriera e il futuro

Oltre ai ricordi d’infanzia e al legame con sua figlia, Mammucari ha anche toccato il tema della sua carriera, facendo riferimento alla sua recente intervista a Belve con Francesca Fagnani. Nonostante le difficoltà e i momenti di crisi che ogni professionista può affrontare, il comico ha espresso la sua volontà di accettare sia i successi che i fallimenti, definendo la Fagnani “una suora buona”. Questo commento ha suscitato sorrisi e riflessioni nel pubblico, evidenziando la sua capacità di affrontare la vita con ironia e saggezza.