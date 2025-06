Si è concluso da poco il colloquio tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Papa Leone XIV in Vaticano: i temi trattati.

Sergio Mattarella, prima visita ufficiale in Vaticano dall’elezione di Papa Leone XIV

Per Mattarella si è anche trattato della prima visita ufficiale in Vaticano dall’elezione di Prevost come successore di Bergoglio. Ad accompagnare il presidente della Repubblica in Vaticano, c’erano la figlia Laura, il ministro degli Affari Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani e l’ambasciatore italiano presso la Santa Sede Francesco De Nitto. Il colloqui tra Mattarella e Papa Leone XIV è durato circa 40 minuti, ecco di cosa hanno parlato.

Mattarella-Papa Leone XIV, terminato l’incontro in Vaticano: i temi trattati

Come detto, si è da poco concluso il colloquio tra Sergio Mattarella e Papa Leone XIV in Vaticano, incontro durato circa 40 minuti. Come spiegato da una nota ufficiale della sala stampa vaticana, al centro del colloquio i rapporti tra Italia e Santa Sede: “su cui è stato espresso compiacimento per le buone relazioni bilaterali esistenti.” Ovviamente si è parlato anche di pace, con riferimento ai due conflitti Ucraina-Russia e quello in Medio Oriente. Lo stesso Mattarella ieri aveva parlato di pace in un messaggio destinato al Presidente della Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione Europea: “sempre più si ripropone la forza come misura dei rapporti tra gli Stati, anziché il diritto. Le popolazioni civili sono vittime di conflitti senza regole e senza misura, in aperta violazione del diritto internazionale umanitario.” Nel colloquio Mattarella-Prevost si è anche parlato del contributo della Chiesa nella vita del Paese.