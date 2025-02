Venerdì 28 febbraio, Zelensky potrebbe volare a Washington per firmare l’accordo Usa–Ucraina sulle terre rare, raggiunto nella serata di martedì. Il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga e il segretario di Stato americano Marco Rubio firmeranno il documento, secondo i media ucraini.

Terre rare, intesa USA-Ucraina: Zelensky venerdì alla Casa Bianca per la firma

L’accordo prevede la creazione di un Fondo di investimento per la ricostruzione, finanziato al 50% dai ricavi delle risorse naturali, porti e infrastrutture ucraine. Gli Stati Uniti detenterebbero la quota massima consentita dalla legge americana, ma senza il controllo totale sul fondo, come inizialmente previsto. Inoltre, sarebbe stata eliminata la clausola sui contributi fiscali ucraini di 500 miliardi di dollari. Sebbene gli Stati Uniti si impegnino finanziariamente, l’accordo non offrirebbe le garanzie di sicurezza richieste da Zelensky.

“Abbiamo praticamente negoziato il nostro accordo sulle terre rare. Vogliamo i nostri soldi indietro, i contribuenti americani riavranno i loro soldi indietro”, ha dichiarato Donald Trump.

Prima della possibile firma dell’accordo venerdì a Washington, i 27 leader dell’UE si incontreranno oggi in videoconferenza per fare il punto sull’incontro tra Emmanuel Macron e Donald Trump a Washington, avvenuto lunedì.

“Ho sentito che viene venerdì. Per me va bene. Vorrebbe firmare con me, lo capisco: è un grosso affare“, ha detto Trump dalla Casa Bianca.

Ucraina-USA: cosa sono le terre rare

L’Ucraina detiene circa il 20% delle risorse mondiali di grafite ed è un importante paese europeo per il potenziale di litio, essenziale per le batterie, sebbene non venga ancora estratto. Gli esperti ritengono che il paese possieda diversi giacimenti di terre rare, ma nessuno è ancora sfruttato.

Il governo ucraino afferma di aver individuato terre rare sul suo territorio e parla di “prospettive di produzione”. Sebbene alcuni elementi citati, come tantalio, niobio, berillio, stronzio e magnetite, non appartengano alle 17 terre rare, il governo li considera “prodotti associati”. In ogni caso, il mercato globale delle terre rare, che oggi vale quasi 11 miliardi di dollari, è destinato a crescere rapidamente, con previsioni di arrivare a 21,7 miliardi entro il 2031, con una crescita annuale del 7,4%.