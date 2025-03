Una scossa significativa ai Campi Flegrei

Una forte scossa di terremoto ha colpito l’area dei Campi Flegrei, registrando una magnitudo provvisoria di 4.4 secondo quanto riportato dalla sala operativa dell’INGV-Ov. Questo evento sismico ha generato preoccupazione tra i residenti, non solo nelle zone direttamente colpite, ma anche a Napoli, dove la scossa è stata avvertita chiaramente.

Reazioni e panico tra i cittadini

In seguito al terremoto, molti cittadini di Napoli hanno avvertito la necessità di scendere in strada, cercando di mettersi in sicurezza. Diverse testimonianze sui social media hanno evidenziato il panico e la confusione che si sono diffusi tra la popolazione. Le autorità locali hanno invitato i cittadini a mantenere la calma e a seguire le indicazioni di sicurezza. È fondamentale che la popolazione sia informata e preparata a eventuali scosse successive, dato che i Campi Flegrei sono un’area vulcanica attiva.

Monitoraggio e sicurezza

Le autorità competenti stanno monitorando attentamente la situazione. Gli esperti dell’INGV hanno sottolineato l’importanza di rimanere vigili e di seguire le comunicazioni ufficiali. In caso di ulteriori scosse, è essenziale che i cittadini sappiano come comportarsi per garantire la propria sicurezza. Le scuole e le istituzioni pubbliche sono state allertate per eventuali misure di emergenza, mentre i servizi di emergenza sono pronti a intervenire se necessario.