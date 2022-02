Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata avvertita intorno alle 15.30 in provincia di Catanzaro, Cosenza e Crotone.

Un terremoto di magnitudo 3.2 ha colpito la Calabria ed è stato avvertito in diverse città. L’epicentro è stato segnalato a Villaggio Mancuso, in provincia di Catanzaro.

Terremoto in Calabria

Il terremoto con epicentro in provincia di Catanzaro è stato registrato alle 15.29 di martedì 22 febbraio, a una profondità di 23,1 km.

Il sisma è stato avvertito non solo a Catanzaro e dintorni, ma anche in provincia di Cosenza e in quella di Crotone. Tanti i residenti che hanno sentito la terra tremare. Fortunatamente, nonostante lo spavento, la lieve entità della scossa ha evitato danni. Infatti, non sono stati segnalati danni a cose o persone.