Lo ha reso noto l’U.S. Geological Survey (USGS): un fortissimo terremoto si è abbattuto sul Guatemala nel cuore della notte. Il sisma, che secondo gli esperti, è stato di magnitudo 6.4, ha spaventato centinaia di civili che sono scesi in strada dopo aver compreso che cosa stava succedendo.

Terremoto in Guatemala: i dati del sisma

Stando a quanto viene segnalato sul portale di USGS, il terremoto si è verificato a circa 11 miglia a sud-ovest di Brisas Barra de Suchiate, in Messico, e a circa 120 miglia a ovest di Citta’ del Guatemala. Secondo quanto appreso, pare che il sisma abbia avuto una profondità di circa 80 chilometri sotto il suolo.

Terremoto in Guatemala: paura tra i civili

In pochi attimi, come è facile immaginare, si è scatenato il panico tra i civili di quelle aree. Tantissimi cittadini sono stati svegliati nella notte dal sisma tra Guatemala e Messico e hanno abbandonato frettolosamente le loro abitazioni per scendere in strada. Al momento, non si hanno notizie di eventuali danni a persone.