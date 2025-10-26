Terremoto in Irpinia: Punti di Accoglienza Attivi a Montefredane per i Sopralluoghi e il Supporto alla Popolazione

La serata del 25 ottobre ha visto scatenarsi un evento sismico che ha colpito il comune di Montefredane, situato nella provincia di Avellino. Con una magnitudo di 4, il terremoto ha generato preoccupazione tra i residenti, portando le autorità locali a prendere misure immediate per garantire la sicurezza della popolazione.

Punti di accoglienza per i cittadini

In risposta a questa emergenza, il sindaco Ciro Aquino ha annunciato l’attivazione di due punti di accoglienza nel centro del paese. Questi centri sono stati realizzati in collaborazione con la Protezione Civile Regionale e la Misericordia, offrendo un rifugio temporaneo a coloro che si sentono insicuri nel rientrare nelle proprie abitazioni. “Molti hanno paura e non vogliono rientrare a casa”, ha dichiarato il sindaco, evidenziando la necessità di supporto per la comunità.

Misure di sicurezza attuate

A seguito del terremoto, sono state effettuate ispezioni preliminari agli edifici, con l’ausilio di torce, per valutare i danni. Durante queste verifiche, sono stati riscontrati calcinacci caduti e crepe visibili in diversi edifici storici. Per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, il sindaco ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole per il lunedì successivo, consentendo così di effettuare le necessarie verifiche strutturali.

Reazioni della comunità e azioni future

La popolazione ha mostrato una reazione caratterizzata da preoccupazione e resilienza. I punti di accoglienza, attivati in tempi rapidi, hanno fornito un senso di sicurezza e supporto emotivo agli abitanti, molti dei quali avevano già vissuto eventi sismici in passato. Le autorità locali si sono mobilitate per garantire assistenza e informazioni, mentre i volontari della Misericordia hanno offerto aiuto e conforto a chi ne aveva bisogno.

Prospettive per la sicurezza futura

Il sindaco Ciro Aquino ha sottolineato l’importanza di continuare a monitorare la situazione e di prepararsi per eventuali eventi futuri. “È fondamentale che la nostra comunità rimanga unita e resiliente di fronte alle avversità”, ha dichiarato, esortando tutti a seguire le indicazioni delle autorità e a mantenere la calma. La Protezione Civile continuerà a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti tempestivi per garantire la sicurezza di tutti.

L’evento sismico di Montefredane ha messo in evidenza l’importanza della preparazione e della risposta pronta in situazioni di emergenza. La collaborazione tra istituzioni e volontari ha permesso alla comunità di reagire con determinazione, dimostrando che, anche nei momenti più difficili, la solidarietà e il supporto reciproco possono fare la differenza.