Terremoto in Perù, scossa di terremoto di magnitudo 7.5: diversi edifici distrutti

I sismologi hanno registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.5 in Perù: diversi i danni provocati dal sisma.

Paura in Peù, dove nella giornata di domenica 27 novembre 2021 si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 7.5. L’epicentro dell’evento simico è stato localizzato a 42 km da Barranca. Per il momento non è stata emessa alcuna allerta tsunami.

Terremoto in Perù

Il sommovimento ha avuto luogo alle 05:52 del mattino ora locale (11:52 ora italiana) a 98 chilometri a est di Santa María de Nieva a Condorcanqui. Nonostante l’elevata profondità (131 chilometri secondo l’Istituto Geofisico locale e 109 secondo i dati dell’INGV), la forte intensità ha causato danni a diversi edifici che, come si evince da alcune foto condivise sui social network, sono andati completamente distrutti.

Fin del patrimonio La torre de la Iglesia de La Jalca Grande en Chachapoyas en Amazonas, #Peru considerada Patrimonio Histórico, se derrumbó por el terremoto después de 7,5. La infraestructura se construyó en el siglo XVI. pic.twitter.com/G4ix3voWFh — Juan Sarmiento (@juansarmientolo) November 28, 2021

Así quedó la torre de la iglesia del distrito de La Jalca, que colapsó tras el terremoto en #Perú #Sismo pic.twitter.com/sLo0RRqEV5 — DelaCuadra (@JD_DelaCuadra) November 28, 2021

Imágenes del daño causado por un potente terremoto que sacudió Perú esta mañana, según el registro del Centro Sismológico Nacional de esa nación, la magnitud fue de 7.5 grados en la escala de Ritcher.#SoberaniaEnMiTierra#OrgulloNacionalPatriaLibre pic.twitter.com/egtHugNSoM — Cañón Digital (@CanDigital2) November 28, 2021

Già intorno all’1:32. era stata avvertito un altro terremoto con epicentro nell’Oceano Pacifico a 44 chilometri a ovest di Callao, la città portuale vicino a Lima. Molti abitanti di quest’ultima città hanno lasciato le loro case al mattino presto.

Terremoto in Perù: avvertito anche in Colombia

Il sisma più forte, quello avvenuto quatto ore dopo, è stato avvertito anche in Colombia nei dipartimenti di Nariño, Huila, Putumayo, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Valle Del Cauca, Amazonas, Risaralda, Meta, Antioquia, Guaviare, Boyacá, Caldas e Norte de Santander e persino a Bogotá.