Un terremoto di magnitudo 4.7 è stato registrato nella giornata di oggi nella zona dell’isola di Alicudi, una delle isole dell’arcipelago delle Isole Eolie. Il sisma si è verificato alle 16:19 di oggi pomeriggio, ora locale, ad una profondità di circa 19 km.

Terremoto avvertito nell’isola di Alicudi e nella provincia di Messina

La scossa sarebbe stata avvertita con chiarezza non solo sull’isola, ma anche in varie altre zone della provincia di Messina e persino a Palermo, dove molti cittadini hanno segnalato di aver percepito il sisma. L’epicentro è stato individuato con precisione alle coordinate 38.3400° di latitudine e 14.0400° di longitudine.

Non si registrano danni o feriti

Nonostante la consistente intensità della scossa, attualmente non si registrano danni di alcun tipo a edifici o infrastrutture, né sono giunte segnalazioni di feriti. Il fenomeno ha destato preoccupazione tra i residenti del luogo, in particolar modo tra gli abitanti delle Isole Eolie, in cui l’attività sismica può essere causata dalla natura geologica della zona. Proprio in questi giorni, inoltre, è stato dichiarato lo stato di emergenza nell’isola greca di Santorini, dove dal 27 gennaio si sarebbero verificati più di 1000 scosse sismiche di magnitudo superiore a 2, tra le quali 3 pari o superiori a 5.0.