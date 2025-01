Terremoto nei Campi Flegrei: scosse avvertite a Napoli

Un evento sismico significativo

Alle 17.53 di oggi, una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata con epicentro nei Campi Flegrei, un’area nota per la sua attività vulcanica e sismica. Questo evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti, non solo nei comuni limitrofi, ma anche in diverse zone di Napoli, in particolare nelle aree collinari. La scossa è stata avvertita in modo più intenso ai piani superiori degli edifici, creando momenti di panico tra la popolazione.

Scosse precedenti e conseguenze

Prima di questo evento principale, un’altra scossa di minore intensità, di magnitudo 1.6, era stata registrata, contribuendo a generare apprensione tra i cittadini. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni a persone o cose, il che è un aspetto positivo in una situazione che potrebbe facilmente degenerare. Tuttavia, la sequenza di eventi sismici ha messo in evidenza l’importanza di monitorare costantemente l’attività sismica nella regione, che è storicamente soggetta a fenomeni di bradisismo e terremoti.

La chiusura dello sciame sismico

Un’ulteriore scossa, di magnitudo 1.7, è stata registrata alle 17.54, segnando la conclusione di questo sciame sismico. Gli esperti avvertono che, sebbene non ci siano stati danni significativi, è fondamentale rimanere vigili e preparati a eventuali futuri eventi sismici. Le autorità locali e i servizi di emergenza sono in allerta e continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini.