Una nuova scossa di terremoto questa sera, 11 marzo a Napoli. Erano da poco passate le 19 quando è stata avvertita dalla popolazione nel napoletano, soprattutto nell’area vesuviana.

Terremoto a Napoli nell’area vesuviana. Ecco cos’è successo

Il sisma è stato avvertito nell’area del Vesuvio, con parecchie segnalazioni in particolare nei piani alti degli edifici.

L’epicentro nel Vesuviano, vicino Volla, con magnitudo 3.0, è stata avvertita distintamente fino a Fuorigrotta e Quarto, nei Campi Flegrei. La nuova scossa di questa sera è stata segnalata dall’Ingv, che afferma che è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV.

Le informazioni sul terremoto a Napoli dall’Osservatorio Vesuviano

L’Osservatorio Vesuviano informa che l’evento è stato registrato alle 19:08 di lunedì 11 marzo con latitudine: 40.8718 (40N 52.31); longitudine: 14.3172 (14E 19.03); profondità: 2.9 km.

La scossa di terremoto avvertita in diverse zone di Napoli. Ecco quali

L’epicentro è nel territorio Vesuviano vollese, ad una profondità di 2.9 chilometri. Tuttavia, la scossa è stata avvertita anche nell’intera piana vesuviana: Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco.

Molta gente è scesa in strada per lo spavento, ma al momento non sembrerebbero stati registrati danni a cose né a persone. La paura è tanta, soprattutto dopo le recenti scosse dei giorni scorsi nei Campi Flegrei.