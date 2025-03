Terremoto M 4.7 in Puglia e sciame sismico: elenco delle scuole che restano c...

Alle 20.37 di ieri, venerdì 14 marzo, è stata registrata una scossa di terremoto in provincia di Foggia, con epicentro a 30 km da San Severo. Il sisma è stato avvertito in tutta la Puglia. Per permettere i necessari accertamenti, è stata disposta la chiusura delle scuole: ecco dove.

Terremoto di forte intensità in Puglia

Nella serata di ieri, 14 marzo 2025, la costa garganica, nel nord della Puglia, è stata interessata da una serie di scosse sismiche significative. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato 14 eventi, con la prima scossa alle 20:37 di magnitudo 4.7. Le scosse successive, che si sono verificate fino alle 6:03 del mattino, hanno avuto magnitudini tra 2 e 2.4.

I residenti dei comuni più prossimi alla costa, come San Nicandro, Lesina e Apricena, hanno percepito la scossa più forte, che ha suscitato preoccupazione, ma senza provocare danni gravi. Il sisma è stato avvertito chiaramente in tutta la Puglia, così come in Basilicata, Molise e Abruzzo.

“Gli esiti dell’evento sismico registrato questa sera nel nord della Capitanata sono seguiti dal Dipartimento della Protezione civile regionale che si è messo subito in contatto con i comuni, le strutture locali di Protezione civile e i vigili del fuoco sul territorio. Anche al Numero unico emergenza 112 non risultano al momento chiamate di emergenza. I volontari della provincia di Foggia stanno monitorando il territorio”, ha comunicato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

È fondamentale sottolineare che le scosse registrate in Puglia sono indipendenti da quelle avvenute contemporaneamente nei Campi Flegrei, alle 19:44 di ieri sera. La presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia, Giovanna Amedei, ha confermato che si tratta di due eventi distinti, esortando la popolazione a rimanere calma.

Sciame sismico dopo terremoto M 4.7 in Puglia: scuole chiuse

In seguito all’incidente sismico, il sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale, ha ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per oggi, per permettere i necessari controlli di sicurezza. A Campomarino, dove i controlli saranno effettuati nella mattina di oggi, sabato 15 marzo, le scuole resteranno chiuse.

“Sono appena terminate le operazioni di verifica delle zone a rischio crollo da parte della Protezione Civile comunale, unitamente ai Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Locale e volontari Avers. Sono state rilevate alcune crepe, da verificare con la luce diurna, in edifici disabitati nella zona storica: le aree saranno messe in sicurezza nelle prossime ore”, ha aggiunto il primo cittadino.

I vigili del fuoco hanno concentrato le verifiche sul centro storico, dove sono state trovate alcune crepe in edifici disabitati, ma senza alcuna gravità. Il sindaco ha cercato di tranquillizzare i cittadini, affermando che la situazione è sotto controllo.