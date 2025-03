Continua la paura ai Campi Flegrei dopo le continue scosse di terremoto, l’ultima ieri sera di magnitudo 3,5. Nella notte, inoltre, un interno palazzo a Bagnoli è stato sgomberato, scopriamo il perché.

Terremoto ai Campi Flegrei: la situazione

Non accenna a diminuire la paura tra gli abitanti dei Campi Flegrei, viste le continue scosse di terremoto. Ieri, il vulcanologo Mastrolorenzo ha detto che bisognerebbe valutare la possibilità di una evacuazione della popolazione in zona rossa. Riguardo a quale sia l’area da evacuare ha risposto così: “non devo dirlo io perché può essere pianificato dalla Protezione Civile nazionale, quello che è certo dal punto di vista scientifico è che in tutte le crisi presenti e passati gli epicentri dei terremoti si sono distribuiti in un raggio di 1,5 – 2km dal centro di Pozzuoli, tutti i terremoti più forti sono in questa zona.”

Scatta lo sgombero di un palazzo dopo il terremoto ai Campi Flegrei: i motivi

Ieri sera si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3,5, da lì la decisione di controllare un palazzo a Bagnoli che è stato poi sgomberato nella notte. Lo stabile, in via Bagnoli 480, è stato evacuato dai Vigili del Fuoco perché dopo i controlli è emerso che le fondamenta non sono sicure. Gli abitanti della palazzina, dopo aver raccolto le proprie cose, sono andati in altre abitazioni.