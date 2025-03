Un nuovo sisma scuote Napoli

Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato nella notte, a soli 3 chilometri di profondità, nella zona dei Campi Flegrei, un’area già colpita da un forte sisma di magnitudo 4.4 nelle ore precedenti. La scossa ha generato panico tra i residenti, molti dei quali si sono affrettati a condividere le loro paure sui social media. La situazione è diventata critica, con centinaia di persone che si preparano a trascorrere un’altra notte all’aperto, lontano dalle loro abitazioni.

Timori e evacuazioni

La scossa di magnitudo 3.5 ha riacceso i timori della popolazione, in particolare a Bagnoli, dove il sisma è stato avvertito con maggiore intensità. Qui, i segni del terremoto precedente sono ancora visibili, con calcinacci e detriti sparsi per le strade. Molti residenti, spaventati dalla possibilità di ulteriori scosse, hanno deciso di non tornare a casa e hanno cercato rifugio presso parenti e amici. Alcuni hanno richiesto ospitalità al centro di accoglienza di via Acate, nel cuore del quartiere, dove le autorità locali stanno cercando di fornire supporto a chi ne ha bisogno.

Strutture di emergenza attivate

Per far fronte all’emergenza, il palazzetto dello sport di Pozzuoli, il Palatrincone, è stato attrezzato con decine di brande per accogliere coloro che non hanno un luogo sicuro dove passare la notte. Le autorità stanno monitorando la situazione e invitano i residenti a rimanere vigili, fornendo aggiornamenti costanti sulla situazione sismica. La comunità è chiamata a unirsi in questo momento di crisi, dimostrando solidarietà e supporto reciproco. La paura di un nuovo terremoto continua a serpeggiare, ma la resilienza dei cittadini è evidente.