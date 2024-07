Terremoto nel mare del Cilento: scossa di magnitudo 3.2

La scorsa notte è stato segnalato un terremoto nel mare del Cilento, precisamente nelle acque di fronte al comune di Camerota.

Terremoto scossa magnitudo 3.2, nel mare del Cilento

L’evento sismico è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) con una magnitudo di 3,2 gradi sulla scala Richter. Nonostante l’intensità del sisma, fortunatamente non sono stati riportati danni né a persone né a edifici. La scossa è avvenuta in mare aperto, a una profondità significativa di quasi 300 chilometri, il che ha contribuito a ridurre gli effetti sulla superficie terrestre.

La profondità dell’epicentro ha giocato un ruolo cruciale nell’attenuazione delle conseguenze del terremoto. Infatti, gli esperti spiegano che i terremoti che si verificano a grandi profondità tendono a disperdere l’energia su un’area più vasta, riducendo così il potenziale impatto distruttivo. Questo fenomeno è noto come “attenuazione sismica”.

Il Cilento, una regione conosciuta per la sua bellezza naturale e i suoi paesaggi mozzafiato, è occasionalmente soggetta a fenomeni sismici, sebbene la maggior parte di essi siano di bassa intensità. La tempestiva registrazione del sisma da parte dell’INGV dimostra l’importanza dei sistemi di monitoraggio sismico in Italia, che permettono di rilevare rapidamente gli eventi e fornire informazioni cruciali alla popolazione e alle autorità competenti.

In sintesi, il terremoto di questa notte nel mare del Cilento, pur avendo una magnitudo di 3,2 gradi, non ha causato danni grazie alla sua notevole profondità. Questo episodio sottolinea l’importanza della sorveglianza sismica continua per garantire la sicurezza delle aree potenzialmente a rischio.