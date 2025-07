Terribile lutto per Stash dei The Kolors: annuncio social pieno di dolore

Stash dei The Kolors travolto dal lutto: annuncio via social pieno di trist...

Un lutto che ha colpito al cuore i fan di Stash e dei The Kolors. Il cantante ha condiviso sui social un messaggio intriso di dolore, lasciando trasparire tutta la sofferenza di un momento che nessuno vorrebbe vivere. Le sue parole, semplici ma cariche di significato, hanno commosso profondamente chi lo segue da sempre.

Mentre il singolo estivo dei The Kolors, “Pronto come va”, conquista le vette delle classifiche, il frontman della band si trova ad affrontare un doloroso lutto familiare. È stato lo stesso Stash a condividerlo pubblicamente, affidando alle storie del suo profilo Instagram l’annuncio della scomparsa del nonno.

La notizia, inaspettata e sconvolgente, è arrivata proprio nel cuore del tour estivo del gruppo, che in queste settimane sta attraversando l’Italia tra live e partecipazioni a festival. Stash, che ha mosso i primi passi nel mondo della musica grazie al talent Amici di Maria De Filippi, ha voluto rendere omaggio al nonno con un messaggio commosso e carico di affetto, condiviso tramite Instagram.

Terribile lutto per Stash dei The Kolors: il ricordo del nonno scomparso

“Buon viaggio, mio caro nonno Domenico. Sei stato maestro di educazione ed eleganza. Ci mancherai“.

Nonostante la perdita, i The Kolors hanno scelto di proseguire il tour, accompagnati dal calore e dalla solidarietà del loro pubblico, che non ha fatto mancare il proprio sostegno in un momento così delicato.