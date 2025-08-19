Momenti di panico in un locale: un’auto sfonda vetrina e travolge due influencer. Vetri rotti, urla e ferite, il video diventa subito virale sui social.

Era un normale pomeriggio al ristorante Piada, in Texas. Nina Santiago, conosciuta online come NinaUnrated, e il compagno Patrick Blackwood stavano registrando un video per i loro follower. All’improvviso, un’auto sfonda la vetrina del locale, travolgendo tutto e seminando panico tra i presenti.

Terrore al ristorante: un auto sfonda vetrina e travolge due influencer

La coppia stava cenando in spensieratezza. Poi, un rumore assurdo. Schegge che volano, vetri in frantumi. Un’auto nello specifico un Suv ha sfondato la vetrina del locale. Tutto accade in pochi secondi. Tavoli ribaltati, clienti a terra, urla. La scena, catturata dai presenti, diventa subito virale su Instagram e TikTok. La violenza dell’impatto è evidente: i due influencer vengono scaraventati dall’altra parte della sala. I dettagli spaventano: vetri conficcati, detriti ovunque. Eppure, miracolosamente, sopravvivono.

Feriti, ma vivi. Tagli al volto, graffi e contusioni alle braccia. Nina e Patrick condividono il loro shock sui social: «Siamo vivi per miracolo», scrivono. «L’auto ci ha colpiti in pieno, ma siamo sopravvissuti».

Auto sfonda vetrina: paura, ferite e gesti eroici

Patrick non ci pensa due volte: corre a soccorrere Nina, la protegge istintivamente. Un gesto che cattura l’attenzione della rete: «Un rispetto immenso per quel ragazzo», commenta un utente. Nel frattempo, le autorità locali indagano. Le cause dello schianto restano ignote, ma dalle parole della coppia emerge chiaro un pensiero: quel SUV è spuntato dal nulla, e loro non stavano facendo altro che pranzare. Il video continua a rimbalzare sui social, raccogliendo milioni di visualizzazioni e messaggi di solidarietà. «Questa esperienza ci ha fatto capire quanto sia preziosa la vita», scrivono nella didascalia, «il domani non è garantito: fai oggi ciò che vuoi fare, vivi felice, lascia andare tutto ciò che ti trattiene e perdona tutti».

Il ristorante rimane chiuso per alcuni giorni. Clienti e passanti parlano dell’incidente, increduli. Cosa è accaduto? L’auto o meglio il Suv che è entrato come un lampo improvviso, qualcosa di impossibile da prevedere… Altri raccontano le urla, il caos, il silenzio dopo pochi secondi di terrore. La coppia, seppur ferita, dimostra lucidità. Pubblica messaggi, ringrazia chi si è preoccupato, ricorda ai follower quanto la vita sia fragile.