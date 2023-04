Terzo Polo, Calenda ha chiesto ai suoi il silenzio stampa

A questo punto a lui deve essere apparsa come la migliore strategia, specie dopo che i quadri si ogni formazione sono andati in televisione e sui social stanno fornendo versione di quanto accaduto all’interno del Terzo Polo, per questo motivo Carlo Calenda ha chiesto ai suoi il silenzio stampa sul “divorzio” da Italia Viva.

Calenda ha chiesto il silenzio stampa

Lo spiegano bene i media che si stanno occupando della faccenda. E secondo quanto si apprende il segretario di Azione Carlo Calenda ha preso una decisione drastica. Quale? Ha chiesto ai suoi di mantenere un rigido silenzio stampa. Il senso è che, ovviamente nella prospettiva el solo Calenda in una vicenda che di fatto ha “due campane”, le ultime intemperanze di Renzi, Boschi e di altri esponenti di Italia Viva possono solo innescare la decisione di tacere.

“Abbiamo spiegato le nostre ragioni”

Ecco perché il segretario di Azione ha chiesto a tutti i parlamentari e dirigenti del partito di non rispondere. Ha detto espressamente Calenda: “Abbiamo spiegato le nostre ragioni, ora basta. Lo spettacolo che stanno dando in queste ore Renzi, Boschi e i renziani di complemento è indecoroso e non dobbiamo parteciparvi”. Lo scopo è evitare di perdere credibilità politica.