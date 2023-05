Terzo Polo: Marcucci, 'Renew ci dice di andare avanti, chi ha dubbi li risolva'

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Renew ci dice di andare avanti. Bisogna arrivare alle europee del ‘24 con una lista unica di liberal democratici. In questo anno che ci separa dalle elezioni, chi ha dubbi, li risolva. Presentarsi uniti è di gran lunga la migliore soluzione in Italia ed...

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – "Renew ci dice di andare avanti. Bisogna arrivare alle europee del ‘24 con una lista unica di liberal democratici. In questo anno che ci separa dalle elezioni, chi ha dubbi, li risolva. Presentarsi uniti è di gran lunga la migliore soluzione in Italia ed in Europa. #TerzoPolo". Così Andrea Marcucci del Pd su twitter.