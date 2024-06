Testa (Snami), ‘una boutade dichiarazioni Butti sul Fse’

Roma, 13 giu. (Adnkronos Salute) – “È solo una boutade”. Così Angelo Testa, presidente nazionale Snami, Sindacato nazionale autonomo dei medici italiani commenta, in una nota, le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio. “In merito alle recenti dichiarazioni del sig. Butti – continua Testa – ci preme sottolineare che non ci risultano interlocuzioni avviate con la nostra organizzazione e non siamo convinti che il Fascicolo sanitario elettronico e l'intelligenza artificiale rappresentino la soluzione alle problematiche delle liste di attesa”. Si tratta “quindi di una boutade su un argomento molto importante che poco si conosce”.

I medici di famiglia, “da anni – osserva il presidente Snami – sono altamente informatizzati, eppure, ancora oggi, nella maggior parte dei casi non possono accedere in tempo reale ai referti ed esami dei loro pazienti, una situazione non imputabile alla loro responsabilità. Nutriamo quindi seri dubbi sulla Road Map presentata dal sig. Butti – aggiunge Butti – specialmente quando viene indicata come già avviata un'interlocuzione che, al momento, ancora non è pervenuta. Insomma – conclude – un inciampo evitabilissimo se si fosse applicato il buon senso di parlare di argomenti che si conoscono evitando così di affrontarli e renderli pubblici in maniera qualunquistica”.