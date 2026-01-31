Testimonianza di un medico sudanese sulla fuga da el-Fasher

Il Sudan sta vivendo uno dei conflitti più sanguinosi della sua storia recente, con tensioni tra le forze armate e i gruppi paramilitari. Uno di questi, le Rapid Support Forces (RSF), ha scatenato un attacco devastante sulla città di el-Fasher, il cui ultimo ospedale funzionante è stato costretto a chiudere i battenti. In questo contesto, il dottor Mohamed Ibrahim, un giovane medico, ha vissuto un’esperienza che ha segnato la sua vita.

Il 26 ottobre, il dottor Ibrahim, 28 anni, si è trovato nel cuore di un assalto che ha messo in ginocchio la capitale del Darfur Settentrionale. Circondato da esplosioni e colpi di arma da fuoco, ha raccontato di aver visto la gente fuggire in preda al panico, mentre il caos imperversava. La sua testimonianza rivela un dramma umano in un contesto di guerra e disperazione.

La violenza a el-Fasher

Durante i tre giorni di attacco, il dottor Ibrahim e i suoi colleghi hanno cercato rifugio in un ambiente di bombardamenti incessanti e violenza brutale. “Abbiamo corso da un edificio all’altro, vedendo corpi a terra e sentendo i colpi di arma da fuoco provenire da ogni direzione,” ha dichiarato. Questo momento di terrore è stato descritto come un giudizio universale, allorché la città, un tempo sicura, è caduta sotto il controllo delle RSF.

Le conseguenze del conflitto

Le forze paramilitari non si sono limitate a combattere; hanno anche attuato una campagna sistematica di pulizia etnica e violazioni dei diritti umani. Secondo rapporti delle Nazioni Unite, migliaia di civili sono stati uccisi e molti altri sono scomparsi. Le immagini satellitari hanno rivelato 150 cluster di oggetti compatibili con resti umani, suggerendo un tentativo di distruzione delle prove.

La fuga e la liberazione

Il dr. Ibrahim, dopo essere stato catturato dalle RSF e costretto a contrattare un riscatto, è riuscito a fuggire. “Non volevo rivelare la mia professione, poiché i medici erano spesso sfruttati,” ha spiegato. Dopo diverse trattative, la sua famiglia è riuscita a raccogliere la somma necessaria per liberarlo.

La crisi umanitaria

Dopo la caduta di el-Fasher, sono più di 106.000 le persone che hanno dovuto abbandonare la città, creando una delle crisi umanitarie più gravi al mondo. Le agenzie internazionali, come l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, hanno sottolineato l’urgenza di un corridoio umanitario per fornire cibo e medicine. Le condizioni di vita per chi è rimasto sono disperate, con una mancanza critiche di forniture mediche e alimentari.

La testimonianza del dottor Ibrahim mette in luce l’orrore che molti stanno vivendo in Sudan. La comunità internazionale ha imposto sanzioni contro i comandanti delle RSF, ma la situazione rimane critica. Le parole del dottor Ibrahim, che ha vissuto in prima persona questi eventi, risuonano come un appello alla consapevolezza e alla solidarietà verso un popolo in grave difficoltà.