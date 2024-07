Quattro persone sono state aggredite dagli squali, arrivati a riva sulla spiaggia dell’isola di South Padre, in Texas, sulla costa meridionale della contea di Cameron.

Il dipartimento della fauna selvatica del Texas ha confermato che due persone sono state morse da questi due pescecani e altre due sono rimaste gravemente ferite, trasportate al Valley Regional Medical Center di Brownsville.

Come si può vedere dai video amatoriali, pubblicati online, una donna è stata azzannata a una gamba: i soccorritori sono riusciti a estrarla dall’acqua mentre gli squali si aggiravano ancora a pochi metri dalla riva.

Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di un uomo morso da uno squalo vicino all’isolato 4100 di Gulf Boulevard.

“Incontrare uno squalo nelle acque del Texas non è una cosa comune, quando uno squalo attacca in questo modo è perché sbaglia nell’identificare l’oggetto che ha davanti mentre è alla ricerca di cibo“, ha spiegato il capitano, Chris Dowdy, del Texas, Parks and Wildlife Department.