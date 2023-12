Adolescente sbranato da uno squalo in Australia

Nel Sud dell’Australia un giovane è stato sbranato da uno squalo nelle acque dinanzi alla spiaggia di Ethel, nel suggestivo Parco Nazionale di Innes nella penisola di Yorke.

Una tragedia per la comunità locale

Nel pomeriggio del 28 dicembre 2023 il corpo dell’adolescente è stato recuperato dall’acqua. La notizia, riportata dalla BBC citando fonti della polizia, ha scosso non solo la comunità locale, ma ha anche portato riflessioni più ampie sulla presenza e sugli attacchi degli squali nelle coste australiane. La polizia dell’Australia Meridionale ha dichiarato di aver appreso dell’attacco poco dopo le 13:30 locali. Nonostante non siano state forniti dettagli specifici sull’età del giovane deceduto, il dolore e lo sgomento per questa tragedia sono tangibili.

Le parole di un testimone

Martin Goody, un residente della zona, ha testimoniato alla ABC che il ragazzo si trovava a una distanza di soli 30-40 metri dalla riva quando è stato colpito. Goody ha riferito che, sebbene le acque siano note per la presenza di squali, di recente non se ne sono visti molti. Questo episodio segue altri tragici eventi avvenuti nell’Australia Meridionale durante questa estate australe. A maggio, un surfista è stato ucciso al largo della penisola di Eyre, mentre a febbraio una ragazza è stata sbranata da uno squalo in un fiume a Perth, la capitale dell’Australia Occidentale.