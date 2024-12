Thais Wiggers parla della sua relazione con Teo Mammucari

Un’intervista rivelatrice

Durante la puntata di Verissimo andata in onda il 21 dicembre, Thais Wiggers ha condiviso dettagli inediti sulla sua relazione con Teo Mammucari. L’ex compagna del noto conduttore ha affrontato il tema della separazione, rivelando le difficoltà che ha vissuto nel corso degli anni. La Wiggers, madre della loro figlia Julia, ha parlato di come la vita al fianco di Mammucari non sia stata mai semplice, evidenziando le tensioni che continuano a esistere tra di loro.

Le parole di Mammucari e la risposta di Thais

Uno dei momenti salienti dell’intervista è stato il riferimento al monologo di Teo Mammucari a Le Iene, dove il conduttore ha parlato della sua esperienza di padre separato. Thais ha espresso il suo disaccordo con le affermazioni di Mammucari, sottolineando che le sue parole non riflettono la realtà dei fatti. “Io non ero d’accordo con le sue parole e ma lui ha fatto lo stesso questo monologo”, ha dichiarato, aggiungendo che spesso viene dipinta come la cattiva della situazione, un’immagine che non corrisponde alla sua vera essenza.

Le difficoltà nel dialogo e l’impatto sulla figlia

Thais ha anche toccato il tema della comunicazione con Mammucari, affermando che le maschere indossate nel tempo sono destinate a cadere. “Le maschere prima o poi vanno giù”, ha scritto in una storia su Instagram, un’affermazione che ha suscitato curiosità tra i fan. La Wiggers ha messo in evidenza come la figlia Julia sia spesso coinvolta nelle tensioni tra i genitori, facendo riferimento al fatto che la bambina ha pensato di essere la causa dei conflitti. Thais ha ribadito che non ha mai ostacolato il rapporto tra Mammucari e Julia, cercando di mantenere un equilibrio per il bene della loro figlia.

Un percorso professionale ricco di successi

Oltre a discutere della sua vita personale, Thais ha anche parlato della sua carriera, iniziata a soli 14 anni. Ha ricordato il supporto dei suoi genitori, in particolare della madre, che è stata una fonte di ispirazione per lei. “Mia madre era la velina. Ballava, era sorriso e allegria”, ha raccontato, visibilmente commossa. La Wiggers ha condiviso aneddoti significativi della sua vita, dimostrando come la sua esperienza professionale sia stata influenzata dalla sua storia familiare.