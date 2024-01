The Fort Life: la prima edizione in Rajasthan e la lineup completa

Mentre in Europa in questa stagione i festival musicali scarseggiano, ad altre latitudini è ancora tempo di musica elettronica fuori dai club.

The Fort Life, una residenza annuale di otto settimane in un hotel boutique, aprirà le sue porte nel cuore del deserto del Rajasthan, nel nord dell’India, dal 1° febbraio al 31 marzo 2024. Questo evento straordinario è frutto della collaborazione tra Nick e Charlotte Colgan (The Garden Croatia), Mark e Sarah Broadbent e Andrew Livesey (We Love… Sundays at Space e Pikes Ibiza), insieme agli esperti locali degli eventi Nitin Maddy e Karan Sharma. Situato nel magnifico deserto Rajasthani, il Khejarla Fort, un lussuoso hotel di 44 camere, si erge maestoso tra le dorate dune del deserto, offrendo un’esperienza regale e unica nel suo genere.

Una Lineup Eclettica: Internazionale, Locale e Vecchi Amici di Pikes Ibiza

La magia de The Fort Life si rivela anche nella sua eclettica lineup musicale, che abbraccia artisti internazionali rinomati, talenti locali di spicco e vecchi amici di Pikes Ibiza. Tra gli ospiti internazionali, spiccano nomi di grande calibro come James Zabiela, noto per le sue straordinarie performance di musica elettronica e le sue abilità di mixing che lo hanno reso una figura di spicco nella scena. Accanto a lui, la talentuosa Heidi Lawden e la stellare DEBONAIR, artiste che portano la loro unica visione musicale a Il Fort Life, promettendo di regalare momenti indimenticabili sotto il cielo stellato del deserto. Vecchi amici di Pikes Ibiza faranno pulsare il cuore dell’evento con il loro carisma e la loro esperienza.

La straordinaria Smoking Jo, insieme a Guy Williams e Andy Wilson del Café Del Mar, saranno presenti per far brillare le notti di The Fort Life. Questi veterani della scena musicale offriranno un mix di suoni classici e contemporanei, creando un’atmosfera avvolgente e coinvolgente. Tra gli artisti locali, spicca la presenza di Sheral, un’artista poliedrica il cui talento si esprime attraverso forme d’arte variegate. La sua partecipazione aggiunge una dimensione unica all’evento, contribuendo a celebrare la ricchezza della scena artistica locale. Infine, l’eclettico DJ MoCity, vincitore di numerosi premi, promotore e co-fondatore della prima community radio online del Sud Asia, boxout.fm. Nato a Baghdad e cresciuto a New Delhi, DJ MoCity porta la sua esperienza e la sua passione per la scoperta musicale a Il Fort Life, arricchendo la lineup con il suo eclettismo e la sua profonda connessione con la scena musicale del subcontinente.

Un’Oasi di Pace e Creatività nel Deserto Rajasthani

Il Fort Life promette di diventare una sorta di pellegrinaggio annuale per viaggiatori sofisticati in cerca di un’esperienza fuori dall’ordinario. Con architettura incredibile, gastronomia creativa e un programma musicale eclettico, il Khejarla Fort sarà il palcoscenico di avventure straordinarie nei mesi di febbraio e marzo. Gli ospiti potranno immergersi nella straordinaria architettura e godersi le viste spettacolari dalle mura della cittadella antica, trascorrere giornate rilassanti in piscina con una colonna sonora curata da DJ internazionali e ballare sotto le stelle nel caldo deserto. Con una gastronomia ricercata, un programma benessere indulgente e una serie di escursioni straordinarie, The Fort Life offre un’esperienza unica.

Gastronomia, Benessere e Musica di Qualità: Nel cuore dell’esperienza Il Fort Life c’è l’attenzione per mente, corpo e spirito. Chef Vishal Gautam e sommelier Gagan Sharma offriranno esperienze gastronomiche e bevande di alta qualità. Il programma benessere, curato da Dee Koprivc di Supersoul Yoga, comprende yoga e meditazione quotidiana, trattamenti ayurvedici e offerte olistiche. Una piscina, un bagno turco e un idromassaggio sono pronti per il relax, e le biciclette sono disponibili per esplorare il Fort e i dintorni. Le giornate sono incentrate sulla spettacolare piscina, circondata dalle mura di pietra del Fort, con un bar a bordo piscina, cabanas e un bar sulla terrazza per aperitivi al tramonto e sessioni notturne. DJ e artisti internazionali forniranno la colonna sonora, creando un’atmosfera unica.

Arte, Cultura e Avventure oltre le Mura del Forte

Oltre alle porte del Fort, l’India offre avventure uniche. Safari in jeep, tour gastronomici, caccia all’antiquariato e soggiorni notturni a Jaisalmier e Pushkar sono solo alcune delle esperienze proposte. Tour fotografici guidati da Roots of Indigene esploreranno paesaggi locali, architettura e tribù, offrendo l’opportunità di immergersi nella cultura locale.

La Visione dietro Il Fort Life

Il Fort Life è la nuova creatura dei fondatori del The Garden Festival, Nick e Charlotte Colgan, insieme ai programmatori di We Love… Sundays at Space e Pikes Ibiza, Mark e Sarah Broadbent. Dopo decenni di esplorazione dell’India durante i loro viaggi fuori stagione, hanno scoperto il Khejarla Fort lo scorso inverno e hanno deciso di unire le forze per creare qualcosa di speciale. Con la loro vasta esperienza nell’organizzazione di eventi e nell’ospitalità, hanno coinvolto amici, familiari ed esperti locali per creare un’esperienza unica nel cuore del deserto. In conclusione, Il Fort Life offre qualcosa di diverso per il 2024: un’esperienza entusiasmante e nuova guidata da un collettivo affidabile che ha lavorato con successo nell’industria degli eventi dagli anni ’90 nel Regno Unito, in Croazia e a Ibiza, guadagnandosi successo finanziario e critico. L’evento si trova a soli 80 km da Jodhpur, facilmente accessibile da Jaipur, Delhi o Mumbai via aerea, con comodi collegamenti stradali e ferroviari.