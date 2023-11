Festival invernali in giro per il mondo

In Europa l’inverno incombe, quindi meglio guardare al resto del mondo per i festival di musica elettronica con un clima più mite. Il calendario 2023/24 propone appuntamenti negli Stati Uniti, in Thailandia, in Arabia Saudita, Indonesia, Costarica e Saint Martin. Ecco dove. ART WITH ME MIAMI ...

ART WITH ME MIAMI

Art With Me Festival è un’autentica esperienza culturale globale, con un’offerta di musica ed arti varie di alto livello. Torna quest’anno da venerdì 8 a domenica 10 dicembre 2023 durante l’Art Basel Week, appuntamento leader di categoria e che quest’anno coinvolgerà 277 gallerie da 33 Paesi del mondo. Per la prima volta Art With Me Festival si estende per tre giorni, con un programma che prevede talenti ed artisti provenienti da tutto il mondo ed un’ampia sezione del programma dedicata al wellness.

line up: Underworld, Polo & Pan, Channel Tres (DJ Set), Lee Burridge presents All Day I Dream, LP Giobbi, Anthony Middleton (Audiofly), Francesca Lombardo, Jan Blomqvist, Apache, Elephant Heart, Gavlak, Isaiah Martin, Matt Caines, Murmusica Ensemble e tanti altri

quando: 08-10 dicembre 2023

dove: Miami, Stati Uniti

sito: artwithme.org

808 FESTIVAL

Decima edizione per il festival thailandese 808 Festival, che torna dall’8 al 10 dicembre presso il Bangkok International Trade Centre, dove si preannuncia una produzione futuristica, sia sul fronte audio sia il fronte video, per tacere del laser show e di una serie di effetti speciali: un’esperienza sensoriale ed immersiva senza paragoni. Il tutto caratterizzato da una line up di altissimo livello, capitanata tra gli altri dal francese David Guetta, il brasliano ALOK, l’olandese Oliver Heldens e l’australiano Timmy Trumpet. Davvero una line up globale e trasversale.

line up: David Guetta, ALOK, Oliver Heldens, Timmy Trumpet, W&W, ISOXO, Joel Corry, Knock2, Restricted, Will Sparks e tanti altri

quando: 08-10 dicembre 2023

dove: Bangkok, Thailandia

sito: www.808festival.net

SOUNDSTORM BY MDLBEAST

Soundstorm by MDLBEAST è pronto una volta di più ad alzare il livello e la qualità delle esperienze musicali in Medio Oriente. L’edizione 2023 ha visto la partecipazione di 732mila spettatori provenienti da tutto il mondo, con ben 184 artisti di oltre 20 nazioni diverse che si sono esibiti sugli otto palchi di Soundstorm. Artisti quali le saudite Birdperson e Cosmicat, che hanno suonato insieme a star internazionali quali Jeff Mills, Nina Kraviz, Adam Beyer, Carl Cox, David Guetta e tantissimi altri; il tutto per oltre 50 di musica ed il raggiungimento di due nuovi Guinness dei Primati per il palco temporaneo più altro (41,268 metri) e per il maggior numero di luci led in un display (60.053.376). Soundstorm by MDLBEAST è pronto a tornare dal 14 al 16 dicembre 2023: oltre 200 artisti per un’esperienza completamente nuova.

line up: Pharrell Williams & friends, Calvin Harris, Steve Aoki, David Guetta, Black Coffee, Afrojack Armin Van Buuren e tanti altri

quando: 14-16 dicembre 2023

dove: Riyad, Arabia Saudita

sito: mdlbeast.com

https://youtu.be/86JOva1EXJ4?si=tdLY4M4QSqYKDKjV

BURNING BEACH BALI

Autentiche leggende e stelle emergenti: venerdì 22 e sabato 23 dicembre 2023 Burning Beach è pronto a confermarsi uno dei festival migliori del Far East. Burning Beach è iniziato come un rave party underground nel sulle coste appartate di Lombok, isola che fa parte dell’arcipelago delle Piccole Isole della Sonda per poi crescere di anno in anno. I suoi contenuti ed una sua chiara visione della sua filosofia musicale hanno portato gli organizzatori a desiderare qualcosa di più grande, a desiderare la creazione di un vero e proprio festival. Dopo la pausa a causa dell’emergenza sanitaria, finalmente nel 2022 Burning Beach è approdato a Nusa Dua a Bali ed è diventato realtà. Adesso è il momento di una nuova edizione.

line up: Deborah De Luca, Stephan Bodzin LIVE, Sven Väth, Ilario Alicante, Matthias Tanzmann, Melanie Ribbe e tanti altri

quando: 22-23 dicembre 2023

dove: Bali, Indonesia

sito: www.burningbeach.com

LABRYNTO

Dal 27 dicembre al 2 gennaio il festival Labrynto in Costarica è pronto una volta di più a prendersi il centro della scena, prospettandosi un’esperienza tutta da vivere per gli appassionati di musica ed arte di tutto il mondo. La nuova edizione di Labrynto sarà caratterizzata da una vincente fusione di musica, arte e natura, l’ideale per creare un’atmosfera di gioia sfrenata: un autentico inno alla creatività.

line up: Black Coffee, Adriatique, WhoMadeWho, Carlita, Dennis Cruz, Elif, Anotr e tanti altri

quando: 27 dicembre 2023-2 gennaio 2024

dove: Guanacaste, Costa Rica

sito: labrynto.com

OCASO

Crescita costante per Ocaso Festival, sempre più pronto a prendersi il centro della scena con la sua settimana edizione in programma dal 4 all’8 gennaio 2024 nella nuova location di The Bohemian Lagarto a Playa Lagarto, una delle location più ammirate di tutto l’Oceano Pacifico. Ocaso Festival è festival socialmente consapevole, rispettoso dell’ambiente e perfetto per chi ami musica, natura e cultura. Un contesto ideale per placare l’anima, arricchire la propria vita in luogo autenticamente paradisiaco, il tutto accompagnato da una colonna sonora di livello mondiale.

line up: Mind Against, John Summit, Seth Troxler, Mano Le Tough, Sama’ Abdulhadi, Hannah Wants, Cassian ed altri ancora

quando: 4-8 gennaio 2024

dove: Playa Lagarto, Costa Rica

sito: ocasofestival.com

SMX FESTIVAL

SXM Festival è tra i mix più straordinari al mondo di musica, arte e cultura in contesto ideale come i Caraibi. L’edizione 2024 torna per una settimana a marzo e si svolgerà su entrambi i litorali dell’isola di Saint Martin o Sint Maarten che dir si voglia. Un festival che propone momenti ed esperienze uniche sul fronte musicale, culturale e sportivo, con una colonna musicale elettronica accurata ed accurata grazie ad una serie di top dj e produttori.

line up: AJ Christou, Anja Schneider, Dana Ruh (live), Eli & Fur, Fleur Shore, Ilario Alicante, Kevin Saunderson, Loco Dice, Shimza ed altri ancora

quando: 11-18 marzo 2024

dove: Saint Martin

sito: sxmfestival.com