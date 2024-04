Ibiza 2024, le aperture. Cinque artisti da non perdere

Tempo di aperture per le discoteche di Ibiza, in concomitanza con l’International Music Summit, una delle più importanti conferenze per chi lavora nella music industry, in programma da mercoledì 24 a venerdì 26 aprile 2024. In questi giorni, la programmazione dei club della isla propone u...

Tempo di aperture per le discoteche di Ibiza, in concomitanza con l’International Music Summit, una delle più importanti conferenze per chi lavora nella music industry, in programma da mercoledì 24 a venerdì 26 aprile 2024. In questi giorni, la programmazione dei club della isla propone una serie di special guest di alitssimo livello, una vera e propria anteprima di gran lusso di quello che accadrà da maggio ad ottobre. Cinque artisti da non perdere a Ibiza nell’ultimo week-end di aprile? Ecco la nostra personalissima top five.

AMELIE LENS

La dj e producer belga Amelie Lens è un’indiscussa regina della techno. Sin dal suo esordio a quindici anni al Festival di Dour, la Lens ha avuto sempre un’attenzione ad ogni dettaglio ed una determinazione non comuni. Un suo set è qualcosa di assolutamente perfetto dal punto di vista tecnico e della selezione musicale; lo stesso dicansi per le sue produzioni ed i suoi remix, in particolare per la sua etichetta discografica LENSKE, così come i suoi eventi EXHALE portano sempre con sé il suono futuro dell’elettronica.

venerdì 26 aprile 2024

Amnesia – Pyramid Special

www.amnesia.es

MARCO CAROLA

Se nella musica elettronica come nello sport si concepissero gli All Stars Team, Marco Carola avrebbe un posto assicurato. Sin dagli anni novanta Marco Carola è al centro della scena clubbing e festival, non soltanto grazie alla sua serata ibizenca Music On, nata nel 2012 e sempre più un riferimento mondiale, basti pensare alla due giorni che si svolge ogni anno a maggio ad Amsterdam ed è sempre sold out, per tacere delle sue maratone musicali, sempre più apprezzate.

venerdì 26 aprile 2024

Pacha – Grand Opening

https://pacha.com

MISS MONIQUE

La dj e producer ucraina Miss Monique sa farsi sempre riconoscere per il suo sound che spazia tra progressive house, trance e techno che l’ha portata a suonare in festival del calibro di Tomorrowland ed Electric Daisy Carnival e ad essere resident all’Hï Ibiza nella serata Future Rave, per tacere delle sue release per label quali Drumcode ed Armada. Miss Monique è molto attiva anche sul fronte discografico, come dimostra l’uscita del suo nuovo singolo “Veleska” per la sua label Siona Records.

venerdì 26 aprile 2024

IMS – Dalt Vila

www.internationalmusicsummit.com/dalt-vila

CARLITA

Italo-turca, la dj e producer Carlita ha una formazione musicale molto solida. Ha iniziato a suonare il pianoforte da bambina, per poi studiare violoncello alla Royal Academy of music: una polistrumentista che si trova molto a suo agio con la musica elettronica in tutte le sue varianti. Insieme a DJ Tennis ha creato il format Senza Fine, che dà vita ai party più celebrati della Fashion Week di New York; il suo ultimo singolo si intitola “Time”, uscito ad inizio aprile 2024 per Counter Records (Ninja Tune).

sabato 27 aprile 2024

Hï Ibiza – Opening Party

www.hiibiza.com

PABLO FIERRO

Nel corso della sua carriera, il dj e producer spagnolo Fierro ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi dell’industria musicale, tra cui Black Coffee, Osunlade e Louie Vega ed ha prodotto innumerevoli brani da classifica che gli sono valsi, e continuano a valergli, un vasto consenso di critica e un continuo successo commerciale. Le produzioni di Fierro sono rinomate per le melodie soul, i ritmi intricati, i beat ipnotici ed un retrogusto latino ed afrohouse.

domenica 28 aprile 2024

Club Chinois – The Grand Opening

www.clubchinoisibiza.com

crediti fotografici: Amelie Lens by Sam Neil, Miss Monique by Lukes Pleasantworld