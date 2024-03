Monegros Desert Festival 2024: la lineup completa

Alla fine di luglio, un evento epico prenderà vita nel cuore del deserto di Monegros (nella Spagna settentrionale), affascinando oltre 50.000 spettatori in un’esperienza audiovisiva senza precedenti che promette di lasciare un’impronta indelebile nella memoria di chiunque vi partecipi. Il Monegros Desert Festival, rinomato per la sua grandiosità e innovazione, si appresta a offrire un’esperienza radicale e immersiva che va ben oltre i confini convenzionali dei festival. Con una produzione mozzafiato, un suono all’avanguardia e architetture futuristiche, il Monegros si propone ancora una volta di elevare gli standard, promettendo una maratona sonora di 22 ore senza interruzioni, con oltre 150 artisti che spaziano tra una vasta gamma di generi musicali. Juan Arnau, mente dietro l’evento, sottolinea l’instancabile impegno del festival nel soddisfare le aspettative del pubblico, con una dedizione senza pari a fornire un’esperienza creativa e coinvolgente che lascia senza fiato. L’aggiunta di un palco esclusivamente dedicato al psy trance testimonia l’evoluzione continua del festival nel suo tentativo di abbracciare e ampliare il panorama musicale globale.

L’ultima fase di annunci della programmazione: da Chase & Status alla psy-trance

Nelle ultime settimane, l’attesa è stata alimentata dall’annuncio di una lineup sorprendente, che include oltre 80 nomi di spicco, il 70% dei quali è già stato rivelato. Ora, il momento è giunto per svelare il restante 30% di questa avventura emozionante attraverso i suoni della cultura rave. Tra gli artisti che completano l’eclettica lineup del festival, spiccano nomi del calibro di Chase & Status, il duo britannico recentemente insignito del titolo di “Produttore dell’anno” ai BRIT Awards, pronti a deliziare il pubblico con un set live che mescola breakbeat, dubstep e drum and bass. Il Monegros Desert Festival si distingue anche per la sua diversità musicale, con il direttore musicale Victor de la Serna che esprime entusiasmo nel presentare una variegata selezione di generi, tra cui techno, hip-hop, drum and bass, dub, house, disco e il sempre popolare psy trance. Tra gli ospiti più attesi spiccano talenti nazionali come Natos y Waor, insieme a debutti imperdibili come quello di Astrix, il rinomato DJ psytrance, e Dj Tennis, carismatico produttore house. Le novità in lineup non finisceono qui. Artisti di fama mondiale come Eats Everything, Chelina Mahuhutu, tINI, James Hype, Traumer, José Rodriguez, Fox Stevenson e Hugel promettono un’esperienza musicale eclettica e coinvolgente che accontenterà ogni gusto. Quest’anno, il festival celebra il suo 31° anniversario con un’espansione senza precedenti, che si traduce in una maggiore presenza di palchi, artisti e una particolare attenzione ai set B2B che vedranno esibirsi rinomati duo come Assailants, Chris Liberator b2b D.A.V.E The Drummer e molti altri. Gli artisti resident come De La Swing, Marc Maya, Ion Pananides, Alex Pott e Baum contribuiscono a definire l’identità unica del festival, offrendo il loro genio musicale in una cornice mozzafiato.

Monegros: un festival unico nel suo genere

Monegros Desert Festival è molto più di un semplice evento musicale. È un’esperienza sensoriale totale che abbraccia diverse forme d’arte, dall’architettura all’arte urbana. Ogni anno, il deserto si trasforma in una città effimera, popolata da installazioni artistiche, scenografie mozzafiato e una varietà di suoni che catturano l’immaginazione. Questo 2024, l’innovazione continua con il Techno Cathedral che si evolve in un capolavoro ingegneristico ancora più straordinario, mentre il Sound System Temple, il palco principale, si trasforma in una città industriale futuristica, omaggiando i leggendari RAVE degli anni ’90. Il Monegros Desert Festival del 2024 promette di essere un’esperienza indimenticabile, un viaggio epico attraverso i suoni e le visioni che solo il deserto può offrire. Preparatevi a essere trasportati in un universo di pura eccitazione e creatività, dove il tempo si ferma e i confini tra realtà e fantasia si dissolvono.

La lineup completa di Monegros

Abstract Division | Chase&Status | Natos y Waor | Vitalic | Astrix | Dj Tennis | Adam Beyer | Adiel | Alignment | Andres Campo | Andy C | Anfisa Letyago | Ben Klock | Brutalismus 3000 Live | Cera Khin | Chaos In The CBD | Charlie Sparks | Charlotte de Witte | Clara Cuvé | Cloudy | CLTX | Culture Shock | Daria Kolosova | Demi Riquisimo b2b Lulah Francs | Dexphase | DIØN | Dub Elements | Estella Boersma | Fadi Mohem | Fafi Abdel Nour | Freddy K | Funk Assault | Green Light Soundsystem | Hard GZ | Hector Oaks | I Hate Models | Ilario Alicante | Joseph Capriati | Joyhauser | K1ZA | KI/KI | Kirollus | KlangKuenstler | Kobosil b2b Somewhen | Marrøm | Mau P | Metrik | Murdock | Nico Moreno b2b DYEN | ØTTA | OTTA | Paco Osuna | Patrick Mason | Pawlowski (UK) | Paula Cazenave b2b Pushmann | Regal | Reinier Zonneveld Live | Sara Landry | Seth Troxler | SHDW | Skryption | Sofia Gabanna | Patrick Mason | Paula Cazenave b2b Pushmann | Pawlowski | Regal | Rennier Zonneveld (formato Live) | SHDW | Shlømo | Sofía Gabanna | Skryption | SFDJ b2b Salome | stranger (NL) | Yasmin | Ling Ling_live! | Silence (Sköne & Protokseed) | Suburbass_live! | El Desperado | LKN | Farfacid_live! | Fran the Breakstorm | Darkbeca | Djoy Kierewiet | Jaume Pandemia | Alvva | Chalart58 | Didubz | JAEL | King Original | Mantis Powa | Morgana | OTO 140bpm | Erena; Skiat | ABRA | ATBLOOM VS SMOKING Chakras | Ayni | Emok | Freedom Fighters | IAMAI vs Psygroo | Kulle | Lunatica | Psydewise | PsyNonima | Render | Rising Dust | Toxic | Bassfood | Dj Elemento | Dpr | GDS & Fri3ndship | Jarrera klubb | Loop stepwalker | LUCA SYN | OTo | Shaolin Dubz | Tortu | VikBass y Zerotonine