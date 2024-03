Pasqua 2024: 5 artisti da non perdere

Il lungo week-end di Pasqua è un momento importante per gli appassionati di musica elettronica: in Italia e all’estero club e festival sono pronti a dare il meglio di sé. Dove, quando e soprattutto con chi? Ecco cinque artisti da non perdere a Milano, in Romagna, a Jesolo, nella Svizzera Frances...

Il lungo week-end di Pasqua è un momento importante per gli appassionati di musica elettronica: in Italia e all’estero club e festival sono pronti a dare il meglio di sé. Dove, quando e soprattutto con chi? Ecco cinque artisti da non perdere a Milano, in Romagna, a Jesolo, nella Svizzera Francese e ad Amsterdam.

AMBER BROOS





Giovanissima (21 anni ad ottobre) la dj e producer belga Amber Broos è l’astro nascente nella famiglia di Tomorrowland: la scorsa estate ha suonato nel mainstage del festival belga, ha un suo radioshow mensile per One World Radio, la radio del festival belga, ad Halloween dello scorso anno ha avuto il suo primo show da solista ad Anversa, dove ha suonato per 5 ore consecutive. Il sabato di Pasqua suona da mezzogiorno alle 13.30 al festival Awakenings, che inizia venerdì 29 marzo e finisce alle 8 di mattina di Pasquetta.

sabato 30 marzo Awakenings Easter al Gashouder di Amsterdam, Olanda

SETH TROXLER



Seth Troxler è uno dei dj e produttori più versatili al mondo, con diversi interessi extra settore che l’hanno portato a scalare il Kilimangiaro, a dimostrarsi a più riprese un vero e proprio master chef e a dare vita a progetti artistici quali “Lost Souls Of Saturn”, un mix quest’ultimo tra musica elettronica, arte contemporanea e tecnologia. I suoi set – al Circoloco ad Ibiza o quello al Glastonbury lo scorso anno, giusto per citarne alcuni – hanno sempre il raro dono dell’imprevedibilità e di far sempre sorridere e divertire il pubblico presente.

sabato 30 marzo (day time) al Caprices Festival a Crans Montana, Svizzera

BOB SINCLAR



Bob Sinclar è da decenni una delle figure più autorevoli e longeve nell’universo della musica elettronica, grazie ad una serie di album e ad una discografia caratterizzata da una serie di hit quali “Love Generation” e “World Hold On”, diventate numero uno nelle classifiche di tutto il mondo. Tanti i suoi set memorabili, basti pensare a quelli al Carnevale di Rio, al festival belga Tomorrowland, ad Ibiza ed in tantissimi altri club; da anni, per non dire da lustri, ogni suo disco si trasforma sempre in una hit.

domenica 31 marzo Clorophilla Easter Edition al Peter Pan di Misano Adriatico

CAMELPHAT



Da anni gli inglesi Dave Whelan e Mike Di Scala aka CamelPhat sono protagonisti di un’ascesa inarrestabile, che questa estate sarà ribadita anche e soprattutto grazie alla loro residenza ogni martedì al Pacha di Ibiza; tra le loro tantissime collaborazioni di prestigio, spiccano senza dubbio quella con ARTBAT, Anyma e Noel Gallagher. “Cola” e “Panic Room” alcune delle loro hit più celebri; “Cola” in particolare è valsa loro una nomination ai Grammy Awards nella categoria Best Dance Recordings.

domenica 31 marzo al King’s di Jesolo

CARLITA



Italo-turca, la dj e producer Carlita ha a sua volta una formazione musicale molto forte. Ha iniziato a suonare il pianoforte da bambina, per poi studiare violoncello alla Royal Academy of music: una polistrumentista che si trova molto a suo agio con la musica elettronica in tutte le sue varianti. Insieme a DJ Tennis ha creato il format Senza Fine, che dà vita ai party più celebrati della Fashion Week di New York; il suo ultimo singolo si intitola “Cash for Love”, uscito a fine gennaio 2024 per CircoLoco Records.

domenica 31 marzo one-night Vision al Fabrique di Milano

foto d’apertura: Caprices Festival

credits: Alex Negulescu