Sea You Festival 2024: la lineup completa

Il rinomato Sea You Festival farà ritorno in Germania, dal 19 al 21 luglio 2024 per la sua decima edizione. Come di consueto, la casa di Sea You sarà l’incantevole cornice del lago Tunisee, nelle vicinanze di Friburgo in Brisgovia: il luogo ideale per godersi il caldo sole estivo, respirare aria fresca e immergersi in una delle migliori selezioni musicali al mondo. La decima edizione di Sea You vedrà alternarsi sui sette stage del festival artisti del calibro di Boris Brejcha, Fisher, Nora En Pure, Sven Väth, Vintage Culture, Boys Noize, Adam Beyer, Dom Dolla e tantissimi altri. Uno stage dedicato alla progressive sarà a cura dell’etichetta Raumklang, vera e propria referenza per gli amanti del genere, con esibizioni di artisti come NEELIX, Astrix, Ranji e GHOST RIDER. Anche al Gotec, celebre club di Karlsruhe, è affidata la curatela di uno stage, quello dedicato alla techno Industrial: da non perdere gli act di Trym, I Hate Models e il live dei nostrani 999999999.

Sin dalla sua nascita, Sea You Festival è uno dei festival di musica elettronica più rinomati in Germania, con un’offerta penta-sensoriale a tutto tondo: situato su una spiaggia di un chilometro lungo la costa di un lago balneabile, offre la possibilità di ballare pieds dans l’eau, oltre a zone relax con vista sulla magnifica Foresta Nera. Gli sport acquatici – dal wakeboard allo sci nautico – e le varie attività proposte sul lago, oltre alle deliziose specialità gastronomiche della regione, assicurano un’esperienza estiva senza eguali.

Fritz Kalkbrenner a Friburgo: Sea You on Tour l’8 giugno

Per chi dovesse visitare il Baden-Württemberg, e in particolare la città di Friburgo, prima di luglio, Sea You organizzerà una preview del festival nell’iconica Münsterplatz della città: anche per questo evento spin-off, in programma l’8 giugno, la line-up è di assoluto rispetto e vedrà alternarsi ai controlli artisti come James Hype, Klangphonics e soprattutto il live di Fritz Kalkbrenner. Corposa anche la programmazione degli after show, diffusi in cinque location di Friburgo, con le performance di – tra gli altri – di Chris Veron, Eazy M, Felix von Beng, Jeremy Blake e Julio Mainz.

La lineup completa di Sea You 2024

999999999 | Adam Bever | Adrián Mills b2b Prada2000 | Aka Aka | Alfred Heinrichs | Alle Farben | Boris Brejcha | Boys Noize | Callush | Charlie Sparks b2b Parfait | Cloudy | Dax J b2b Shdw | Dom Dolla | Fisher | George Perry| Gestört Aber Geil | Hbz | Heckman | Heerhorst | Hugel | I Hate Models | Juliet Sikora | Kalte Liebe (live) | Kim She | Klaudia Gaulas | Kobosil b2b Clara Cuvé | Kuko | Lari Luke | Len Faki | Levt | Lexer | Lilly Palmer | Marc Werner | Mark Dekoda | Massano | Matt Sassari | Mausio | Moritz Hofbauer (live) | Nora En Pure | Nusha | Obs (live) | Pan|Pot | Part Time Killer | Reinier Zonneveld (live) | Rodriguez Jr. (live) | Shlomo | Somewhen | Stephan Bodzin (live) | Stoked | Sven Vắth | Trym | Tube & Berger (live) | Vintage Culture | Vize | Will Clarke | Worakls Orchestra | Xenia | Younotus

