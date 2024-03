Valley Festival 2024: i primi nomi annunciati della quinta edizione

Il 28 e 29 giugno ritorna a Tolentino, nella provincia di Macerata, il Valley Festival, che dal 2021 celebra la musica e il territorio. Arrivato alla sua quinta edizione, Valley si prepara a un nuovo formato: per la prima volta la manifestazione sarà in una formula di due giorni. Come consueto, il ...

Il 28 e 29 giugno ritorna a Tolentino, nella provincia di Macerata, il Valley Festival, che dal 2021 celebra la musica e il territorio. Arrivato alla sua quinta edizione, Valley si prepara a un nuovo formato: per la prima volta la manifestazione sarà in una formula di due giorni. Come consueto, il festival avrà luogo nel suggestivo altopiano di Tolentino: un’area privata di 18 ettari completamente immersa nella natura, che include anche un piccolo lago. Ad adornare il paesaggio ci sono le colline marchigiane e, in lontananza, i monti Sibillini.

Dopo il grande successo degli anni precedenti – 3000 partecipanti alla scorsa edizione – il Valley si conferma come uno dei festival imperdibili del Centro Italia. Non solo musica: sono confermate anche le attività collaterali che da sempre hanno caratterizzato il festival: workshop, spettacoli d’acqua, area dedicata a make-up e hairdressing e un vasto assortimento di prodotti in vendita, il tutto, naturalmente, accompagnato da un’offerta di street food tradizionale e di alta qualità. Molto importante è l’attenzione per l’ambiente: l’intero festival è organizzato nel pieno rispetto della natura circostante, dai materiali alla gestione, abbracciando il territorio con rispetto e sostenibilità.

La lineup della quinta edizione: i primi nomi annunciati

Con l’annuncio ufficiale delle date di Valley 2024, ecco anche i primi artisti annunciati per le due giornate del festival: da NASKA – al secolo Diego Caterbetti – cantautore pop-punk molto in voga al momento, originario delle Marche, che torna a esibirsi nella sua regione per una tappa esclusiva del suo tour estivo. Seguono importanti nomi della scena elettronica: Oden & Fatzo, il trio francese che propone una vivace house che si ispira al funk, al jazz e all’hip-hop. Per gli artisti francesi, quella di Valley rappresenterà un’esclusiva italiana. Infine, ma non per importanza, c’è Krystal Klear, un dj e producer proveniente da Dublino che spazia tra la tech-house e la disco music. In attesa degli altri nomi in programmazione, la prima tranche di annunci è in linea con la direzione artistica di Valley Festival: tra gli artisti che si sono esibiti nelle edizioni precedenti, possiamo ricordare DJ Protein, Jackmaster, Brina Knauss e Fleur Shore.

