Polifonic Festival Puglia 2024: la programmazione completa

L’atmosfera senza tempo della Valle d’Itria si prepara a vibrare ancora una volta con i suoni del Polifonic Festival, nella sua sesta edizione in Puglia. In programma dal giovedì 25 al domenica 28 luglio, questo raduno annuale promette un’esperienza multisensoriale che fonde le vibrazioni delle melodie elettroniche, i vari dialoghi culturali e l’incanto naturale della regione. Seguendo la recente trasformazione, il tema centrale di quest’anno si concentra sotto il nome di “AnteFuture”. Abbracciando l’etica di #AnteFuture in tutte le sue sfaccettature, la lineup offre un’eclettica esplorazione di generi, con ritorni molto attesi di artisti globalmente riconosciuti come Dixon, che non si esibisce in Puglia dal 2019 – l’ultima volta è stata proprio al Polifonic – e DJ Koze – assente dal 2013 – insieme a talenti locali che raccontano il territorio attraverso la loro musica, come i pionieri della dancehall Sud Sound System.

La linea artistica di Polifonic, tra star mondiali a talenti emergenti

Sarà un’esperienza di totale immersione nella musica: quattro palchi, per quattro giorni, con il meglio della scena elettronica rappresentato da Tama Sumo, Bambounou, Egyptian Lover, Fafi Abdel Nour, Gayance, Habibi Funk, Another Taste, Aurora Halal, Palms Trax e molti altri ancora. Dalle star riconosciute a livello mondiale ai talenti emergenti, la lineup abbraccia l’intero spettro dei generi musicali elettronici, garantendo un coinvolgimento dinamico e avvincente: un programma che si propone come un viaggio intorno al mondo, dando spazio anche a realtà musicali meno rappresentate. Polifonic celebra le influenze artistiche e culturali e porta nella Valle d’Itria un’ampia varietà di suoni da scoprire e apprezzare, attraverso un’offerta sempre più internazionale per un pubblico che nella scorsa edizione ha visto numerose presenze dall’estero, in particolare da paesi extraeuropei come Australia, USA e Brasile.

Polifonic: una experience lifestyle a tutto tondo

Oltre alla dimensione sonora, l’edizione 2024 del festival aspira a transcendenze artistiche e ad abbracciare la cultura in senso ampio. Saranno offerte sinfonie culinarie radicate nelle tradizioni regionali, presentate con cura per offrire un’esperienza completa e stimolante. Il percorso gastronomico arricchirà ulteriormente il festival, promuovendo i sapori locali e l’artigianato culinario, incarnando così una celebrazione della comunità locale e della sua identità unica. Inoltre, il festival rinnova il suo impegno nell’arte contemporanea come mezzo per comprendere la realtà moderna e attuale. Attraverso installazioni e interventi artistici innovativi, Polifonic non si limita a essere solo un festival musicale, ma si trasforma in un tessuto culturale che riflette lo spirito del tempo. I partecipanti saranno coinvolti in un viaggio sensoriale dove le arti sonore e visive si fondono, creando un dialogo armonioso tra di loro. L’obiettivo per l’edizione 2024 è superare l’eccellenza raggiunta l’anno precedente, mettendo sempre più cura nei dettagli di ogni aspetto: dalla qualità e varietà artistica, alla produzione, ai palchi, dall’interazione con l’arte, alle delizie gastronomiche che narrano il territorio e la sua storia, offrendo così un’esperienza completa che nutre l’anima.

La lineup completa di Polifonic Festival Puglia 2024

Alex Kassian | Another Taste (live) | Aurora Halal | Bambounou | Barbara Boeing | Binh | Brando Lupi | BSS | CC:DISCO! | CEM3340 (live) | D.Tiffany | Danielle | Dirty Channels | DIXON | DJ Holographic | DJ Koze | DJ Seinfeld | Dr Banana | Egyptian Lover (live) | Fafi Abdel Nour | frieda | Gayance | Habibi Funk | Hiver | Innocent Soul | Jaisiel | Karnak On Acid | livwutang | Marie Montexier | Moopie | Mr. HO | Nicola Mazzetti | O.bee & Tomas Station | Palms Trax | Paquita Gordon | Pascal Moscheni | Pino D’Angiò (live band) | Reptant (live) | Riccardo Baez | Rudan | Sam Goku | Saoirse | Simone De Kunovich | Skatebård | Somne | Sud Sound System (live) | System Olympia | Tama Sumo | Thanksmate | Tornado Wallace | upsammy | Vittilucchi | Z.i.p.p.o.

instagram.com/polifonic_