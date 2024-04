Estate 2024: 5 festival da non perdere in Croazia

Per il turismo in Croazia il 2023 è stato un anno record: secondo il sistema e-Visitor dell’Ente turismo croato (Htz) il paese balcanico ha infatti registrato 20,6 milioni di arrivi e 108 milioni di pernottamenti lo scorso anno.

Le località più visitate? L’Istra rimane la meta più gettonata, con oltre 30 milioni di presenze, seguita dalle città d’arte – come Spalato – e ovviamente la Dalmazia. Ad attrarre maggiormente i visitatori sono certamente le spiagge assolate della Croazia, e le meravigliose città costiere, ma negli ultimi anni il piccolo paese balcanico è stato interessato dal crescente turismo musicale: sono sempre di più infatti i festival musicali che, dall’Istria alla Dalmazia, animano l’estate croata. A partire da “veterani” della festival scene locale – come Ultra Europe, che quest’anno a Spalato celebra la sua decima edizione – per arrivare a “new entries” come Terminal V, che nel 2024 farà il suo debutto al Garden Resort di Tisno – questi sono i 5 festival da non perdere in Croazia quest’estate.

Sea Star Festival

Il Sea Star Festival a Umago per tradizione apre le danze della stagione dei festival in Croazia, e anche quest’anno non farà eccezione: nella splendida località costiera istriana la sesta edizione di Sea Star prevede un menu dal retrogusto nostrano. Tra gli headliner di Sea Star 2024 svettano infatti Deborah de Luca, Victoria dei Måneskin – al primo tour da solista – e la vincitrice di Sanremo Angelina Mango. Non solo Italia: nella laguna di Stella Maris arrivano infatti anche Ofenbach, John Newman (in modalità Hybrid Dj set), Victoria dei Måneskin, Hot Since 82, e gli ucraini ARTBAT. Nutrita la compagine di artisti balcanici: oltre a Baby Lasagna – anche lui come Angelina Mango sarà a Eurovision per rappresentare la Croazia – a Sea Star ci saranno anche

Umago, 23-26 maggio

Gates of Agartha

Echoes of Agartha è un festival che prende vita ogni anno in Cappadocia, nel cuore dell’Anatolia, e può vantare – senza timore di smentita – alcune delle location più spettacolari al mondo: da un canyon ristretto, con alte pareti rocciose a una grotta, passando addirittura per uno storico caravanserraglio, risalente all’Impero Selgiuchide. Anche Gates of Agartha, lo spin-off del festival in Istria, non poteva dunque sfigurare in quanto a location: la seconda edizione dell’evento sarà infatti ancora alle Cave Romane, nelle vicinanze di Pola. La programmazione dell’edizione 2024 prevede una line-up per palati fini: dagli Adriatique a Bedouin, passando per il maestro Dixon, il brasiliano Vintage Culture, Seth Troxler e la splendida TSHA.

Vinkuran, 7-8 giugno

Hideout Festival

Hideout è uno dei precursori della festival season croata: da tre lustri porta infatti il meglio della scena elettronica in quel di Zrće Beach, sull’isola di Pag. Anche l’edizione del 2024 si preannuncia scoppiettante, a livello di lineup: sui quattro palchi di Hideout – Papaya, Aquarius, Noa e Kalypso – arriveranno pesi massimi come Sammy Virji, VTSS, Fleur Shore, Alan Fitzpatrick, Eats Everything e tanti altri. Menzione d’onore per i Bicep – esordio assoluto ad Hideout per il duo irlandese – che al festival porteranno il loro show AV “Chroma”. Hideout è sinonimo – anche – di boat party: per questa edizione, quelli da non perdere sono quello di Kettama & Friends, quello con Sam Divine e i Shermanology, e il gran finale a cura dei Solardo giovedì 27 giugno a cura dei Solardo.

Isola di Pag, 23-27 giugno

Ultra Europe Festival

Con oltre 150.000 partecipanti provenienti da oltre 143 paesi, ULTRA Europe è diventato un fenomeno globale: allo Stadion Park Mladeži di Spalato si alterneranno in console star internazionali come Hardwell, Martin Garrix e Timmy Trumpet. Non solo EDM: grazie a RESISTANCE, il format underground di ULTRA Worldwide, ULTRA Europe porterà nella città croata il meglio della musica house e techno. Adam Beyer, Eric Prydz e Boris Brejcha sono soltanto i primi headliner annunciati. Per un’esperienza a tutto tondo, con il pacchetto Destination Yacht si può partecipare ad un viaggio esclusivo sullo yacht ufficiale di ULTRA Europe, comprensivo di una crociera di sette giorni che affiancherà la costa adriatica della Croazia.

Spalato, 12-14 luglio

Terminal V

Il festival Terminal V è una realtà consolidata in quel di Edimburgo: la prossima edizione al Royal Highland Centre – in programma il 13 e 14 aprile – sarà infatti la decima, con oltre 80 artisti in programmazione e 20000 appassionati di musica elettronica che raggiungeranno la capitale scozzese. Per lo spin-off in terra croata sarà invece la prima volta assoluta: al Garden Resort di Tisno – il primo paese sull’isola di Murter – arrivano Klangkuenstler, Mall Grab, Charlie Sparks, Adiel, Hannah Laing, Kobosil e tanti altri. La prima edizione di Terminal V è un’ottima occasione per visitare Tisno e la regione circostante, ricca di bellezze naturali, tra cui il Parco Nazionale di Krka e il Parco Nazionale delle Kornati.

Tisno, 18-22 luglio