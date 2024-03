Time Warp 2024: 5 artisti da non perdere

Da venerdì 5 a domenica 7 aprile 2024 il festival Time Warp festeggerà il suo 30esimo anniversario nella sua tradizione sede, il Mainmarkt di Mannheim, in Germania. Venerdì 5 previsti tre palchi, 11 ore di musica e 19 artisti; sabato 6 in programma 6 palchi, 19 ore di musica e 39 artisti. Si a...

Da venerdì 5 a domenica 7 aprile 2024 il festival Time Warp festeggerà il suo 30esimo anniversario nella sua tradizione sede, il Mainmarkt di Mannheim, in Germania. Venerdì 5 previsti tre palchi, 11 ore di musica e 19 artisti; sabato 6 in programma 6 palchi, 19 ore di musica e 39 artisti.

Si andrà avanti sino alle 14 di domenica 7 aprile. Ecco cinque artisti da non perdere in un cartellone davvero infinito, fermo restando che mai come in questo caso limitarsi a cinque risulta davvero riduttivo. Basta scorrere la line up di questa edizione di Time Warp per rendersene conto.



BEN KLOCK





Ben Klock è considerato una vera icona nel panorama della musica elettronica. Dal 2005 è resident all’epico Berghain di Berlino. La sua capacità di selezionare tracce e creare atmosfere uniche gli ha meritato numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso Essential Mix Of The Year della BBC Radio 1 nel 2015. Altre tappe significative della sua carriera includono la pubblicazione della compilation numero 66 per il celebre club londinese Fabric e il suo acclamato album “One” del 2009. Senza dimenticare i suoi innumerevoli remix. Foto di Joachim Gern

nella notte tra venerdì e sabato dalle 4 alle 5.30 – floor 1 in b2b con Adiel

JULIET FOX



Originaria di Adelaide, Australia, residente in Germania, la dj e producer Juliet Fox si sta affermando sempre più come una delle figure più interessanti da seguire nell’attuale panorama elettronico, merito di uno stile ipnotico, avvincente, sempre in grado di sorprendere e che ha appena trovato puntuale conferma nel suo ultimo singolo “Velvet Tears” frutto della sua collaborazione con ANDATA ed appena uscito per l’etichetta discografica Three Six Zero Recordings. Da seguire con estrema attenzione. Foto di Jackson Loria

venerdì sera dalle 19.30 alle 21 – floor 1

ADAM BEYER





Da tre decadi Adam Beyer occupa un ruolo di primissimo piano nel variegato universo della techno. Tra i tanti highlights di una carriera straordinaria, aver superato le cento presenze al festival olandese Awakenings, le presenze sistematiche in Essential Mix di BBC Radio 1 e soprattutto le release con la sua etichetta discografica Drumcode. Quest’ultima è diventata un vero e proprio marchio di fabbrica, al punto da generare sia un radioshow diffuso in tutto il mondo sia una serie di serate e di festival.

nella notte tra sabato e domenica dalle 3 alle 4.45 – floor 1

LOCO DICE





Loco Dice è da anni al centro della scena, presenza imprescindibile nelle serate, nei club e nei festival che fanno la differenza; merito della sua innata capacità nell’unire house e techno, delle sue radici hip-hop, persino della sua fisicità, allenata negli anni grazie alla sua passione per le arti marziali, in particolare il muay thai. Il suo eclettismo trova ampi sbocchi nel mondo della moda e dello streetwear, con le sue collezioni limited edition per diverse realtà, una su tutti la sua Serán Bendecidos, divenuta anche un’etichetta discografica.

domenica mattina dalle 6 alle 8 – floor 3

NINA KRAVIZ





Da un decennio abbondante la dj e producer russa Nina Kraviz è protagonista nei più importanti club e festival internazionali, così come la sua etichetta discografica ТРИП è una delle più seguite e rispettate in ambito elettronico. Basta ascoltare e riascoltare le sue compilation per Dj Kicks! e per il fabric di Londra per ribadirne tutto il suo valore, ribadito di set in set Tra le sue ultime produzioni, il singolo “Tarde”, cantato dalla Kraviz in spagnolo e la sua collaborazione con Jean-Michel Jarre per il brano “Sex In The Machine Take 2”. Foto di Fred Gasi

domenica mattina – dalle 8 alle 10 – floor 2