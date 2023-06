TheBorderline: i video spariti, inquirenti al lavoro per recuperare i filmati cancellati e quelli non ancora resi pubblici che potrebbero aver documentato la challenge.

È mistero sui video cancellati dai cellulari degli youtubers di TheBorderline, coinvolti nell’incidente di Casal Palocco in cui ha perso la vita un bimbo di 5 anni lo scorso 14 giugno. Gli inquirenti sono al lavoro su tali filmati eliminati dai cellulari dei ragazzi e dalle loro schede di memoria, ma anche su alcuni video non ancora resi noti che potrebbero aver documentato la tragica challenge scaturita nel terribile sinistro. Come ipotizza Repubblica, si teme che siano stati eliminati elementi fondamentali per le indagini. Si parla di almeno 50 video rimossi dal loro canale Youtube. Si cerca di approfondire alcuni particolari dell’incidente e delle azioni di Matteo Di Pietro, alla guida della Lamborghini che ha travolto la Smart in cui viaggiava la piccola vittima.

TheBorderline, mistero sui video: sequestrate alcune telecamere

Da TPI si legge come gli inquirenti abbiano sequestrato le telecamere Gopro e Mirrorless usate nel suv per documentare l’ennesima sfida da parte degli youtubers, ovvero, trascorrere almeno 50 ore nella Lamborghini presa a noleggio.

La velocità a cui andava il suv

Bisognerà inoltre capire la velocità precisa a cui andava il suv, tramite l’analisi cinetica e l’esame sulle due telecamere di video sorveglianza che potrebbero aver ripreso i momenti precedenti al sinistro.