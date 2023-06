Morto l’escursionista disperso da sabato in valle Gesso, è precipitato in ...

Addio all’escursionista disperso da sabato 19 giugno in valle Gesso (Cuneo): l’uomo è stato trovato morto in un dirupo.

Il cadavere dell’escursionista disperso da sabato 17 giugno è stato trovato in un dirupo in valle Gesso: l’uomo è morto dopo essere precipitato dalla punta meridionale della Testa di Bresses.

Il corpo dell’escursionista, che risultava scomparso dalle ore 19:00 di sabato 17 giugno, è stato recuperato in alta valle Gesso, in provincia di Cuneo.

La vittima aveva deciso di fare un’escursione da solo e, nella mattinata di sabato, era partito dalle Terme di Valdieri senza però fare più ritorno presso la propria abitazione. Nel momento in cui l’uomo non è tornato dalla camminata tra i boschi, subito i familiari hanno contattato le autorità competenti, facendo scattare l’allarme.

Le ricerche avviate dalle forze dell’ordine e il ritrovamento del corpo in un dirupo

Non appena allertate, le forze dell’ordine hanno fatto partire le ricerche in zona. Volontari del Soccorso alpino e vigili del fuoco, con l’ausilio di droni, hanno pattugliato l’area dell’escursione. Il corpo senza vita dell’escursionista, infine, è stato individuato in un dirupo in alta valle Gesso.

In considerazione delle ipotesi sinora formulate, pare che la vittima sia fatalmente precipitata dalla punta meridionale della Testa di Bresses, perdendo tragicamente la vita.