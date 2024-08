TikTok, influencer in ospedale per il nuovo trend sul cetriolo: "Non lo fate"

I trend su TikTok, specialmente quelli più pericolosi, continuano a mietere vittime. L’ultima è Bec Hardgrave, influencer australiana, che è finita in ospedale a causa della nuova sfida sul cetriolo.

TikTok, influencer in ospedale per il nuovo trend sul cetriolo

Bec Hardgrave, influencer di Brisbane, è finita in ospedale a causa di un nuovo trend che spopola su TikTok. Stiamo parlando delle ricette di Logan Moffitt, il re dei cetrioli, che invita ad utilizzare questi ortaggi in ogni modo. La content creator australiana ha fatto sapere che proprio per colpa di un cetriolo una sfida all’apparenza innocua si è trasformata in una serata “decisamente storta“.

Il racconto di Bec Hardgrave

Con un video affidato a TikTok, l’influencer australiana ha mostrato proprio il momento in cui ha accettato la sfida e si è messa ad affettare il cetriolo. Il filmato, ad un certo punto, si interrompe e lei appare distesa su un letto di ospedale, con la mano fasciata. Bec ha raccontato:

“Mi ero ripromessa di non cadere vittima di un’altra tendenza, ma eccoci qui. (…) Avevo appena comprato quella mandolina e non avevo aperto del tutto la scatola. Ma dentro c’era una protezione per evitare di tagliarsi”.

TikTok: colpa dell’influencer o della nuova sfida?

L’influencer australiana ha sottolineato che la sua “pelle è stata affettata come il cetriolo stesso“. Adesso dovrà tenere una fasciatura sulla mano fino a quando la ferita non si sarà del tutto rimarginata. Appurato che le tendenze su TikTok sono spesso pericolose, un appunto su questa vicenda è d’obbligo: Bec è stata imprudente. Prima di utilizzare un qualsiasi strumento è importante leggere le istruzioni e non affidarsi al proprio istinto.