Tiktoker scambiata per borseggiatrice in metro: “Mi sono vergognata”

Tiktoker scambiata per borseggiatrice in metro: “Mi sono vergognata”

Tiktoker scambiata per borseggiatrice in metro: “Mi sono vergognata”

"Vergognati, noi lo sappiamo, abbiamo visto i video": tiktoker scambiata per borseggiatrice in metro: “Mi sono vergognata”

Un paradosso di inciviltà come un giudizio sommario ed immotivato, ecco come una Tiktoker viene scambiata per borseggiatrice in metro: “Mi sono vergonata”. Micol aspetta un bambino e a Milano è stata presa per quella che decisamente non è ed insultata dagli altri passeggeri. I video delle presunte borseggiatrici sono, infatti, ormai migliaia. La ragazza è stata strattonata, accusata e fatta vergognare. Ha spiegato Micol a Fanpage: “Quel giorno dovevo andare da una mia amica. Ho deciso, quindi, di prendere la linea verde della metro M2”.

Tiktoker scambiata per borseggiatrice

“Era una giornata abbastanza calda. Quando sono salita sul treno, ho tolto il giubbotto e l’ho appoggiato al braccio. C’erano pochi posti e ho scelto di sedermi accanto a una signora. È una cosa che faccio poche volte perché anche io ho paura di essere vittima di furti o rapine“. E ancora: “Quando mi sono seduta, ho visto che la signora seduta accanto a me e una sua amica, mi fissavano. O meglio, fissavano la mia collana: è una chiama-angeli, un gioiello che si regala alle donne in gravidanza come simbolo di protezione. Ho continuato ad ascoltare la musica con le mie cuffie, nonostante loro continuassero a guardarmi e borbottare. Ho pensato anche che stessero commentando il modo in cui ero vestita, anche se avevo una tuta”.

“Non ti vergoni ad indossarla?”

Poi le cose sono precipitate: “A un certo punto però la donna seduta al mio fianco, mi ha toccato e mi ha detto: ‘Ma non ti vergogni a indossare questa collana che è un simbolo che per le mamme è importante’. E io le ho risposto: ‘Guardi, non ho capito cosa intende’. Sono diventata subito rossa. Lei però ha continuato a rivolgersi a me. E, anzi, ha alzato la voce: “Guarda, che noi lo sappiamo. Abbiamo visto, ci sono i video dappertutto. Tu sei una borseggiatrice“. E giù offese fino ad equivoco chiarito. Quell’episodio di gogna pubblica sta facendo il giro dei social.