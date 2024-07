L’amata opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, sta facendo il giro del web: uno scatto in costume di molti anni fa la ritrae con una forma fisica pazzesca.

Lo scatto in costume di Tina Cipollari

Nella foto una Tina giovanissima: aveva solo 28 anni e si trovava sulla spiaggia di Montecarlo. In quell’occasione posò in bikini con un look molto diverso da quello di oggi: capelli cortissimi e sulle tonalità del rosso, grandi occhiali da sole come le star e un bikini in linea con la moda di quegli anni.

L’apprezzamento dei fan

La foto di Tina Cipollari ha ricevuto molti apprezzamenti da parte dei fan. Numerosi sono stati i commenti dei followers che hanno messo in evidenza la sua bellezza e sensualità, presenti già all’epoca e che la contraddistinguono ancora oggi.

Un look decisamente diverso da come siamo abituati a vederla, ma sempre riconoscibile e in linea con la sua icona inimitabile.

Tina a Uomini e Donne

I tantissimi fan di Tina Cipollari continuano a chiedersi se l’opinionista tornerà nella prossima edizione di Uomini e Donne. Dopo una prima preoccupazione iniziale sembrerebbe proprio che il programma non possa fare a meno del volto amato di Mediaset.