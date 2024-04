Giucas Casella ha confessato che lui e Tina Cipollari hanno condiviso “momenti bellissimi“. L’illusionista ha parlato di una vacanza alle Maldive, che li ha visti entrambi “nudi“. Cosa c’è stato tra loro?

Giucas Casella e Tina Cipollari “nudi alle Maldive”

Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, Giucas Casella ha parlato della relazione che, anni fa, ha avuto con Tina Cipollari. Qualche tempo fa, in una condivisione social, l’illusionista era seduto ad un tavolo con gli amici, tra cui l’opinionista di Uomini e Donne, e ha esclamato: “Tina, ti ricordi quando ti ho portato alle Maldive e tu sei uscita fuori dall’acqua tutta nuda?“. Lei ha replicato: “Io alle Maldive con te? Questa cosa non me la ricordo“. Adesso, Giucas ha voluto chiarire questa faccenda.

Il racconto di Giucas Casella sulla relazione con Tina Cipollari

Giucas, parlando della storia d’amore con Tina, ha dichiarato:

“È durata qualche mese, anche se saranno passati vent’anni. Poi abbiamo saputo trasformare l’amore in una bellissima amicizia. Non dico che si sentiamo al telefono tutti i giorni, ma quasi. (…) Quando ci siamo innamorati eravamo single e abbiamo condiviso momenti bellissimi. Siamo anche stati in vacanza a Cefalù”.

Giucas Casella e Tina Cipollari: dall’amore all’amicizia

Casella ha proseguito:

“Con Tina non ho avuto bisogno di trucchi. Lei non racconta la nostra storia perché è molto riservata, ma sono felice che non abbia smentito. (…) Lei è una donna straordinaria, arguta e intelligente, cui auguro il meglio”.

Oggi Giucas e la Cipollari sono grandi amici, ma lui si augura che lei resti single. Il motivo? Ha ammesso: