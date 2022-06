Giucas Casella, la smentita che diverte i fan: “Non sono morto!”

Giucas Casella ha suscitato l'ilarità generale con un video ironico con cui ha smentito la notizia della sua morte.

Giucas Casella ha deciso di smentire in maniera ironica una fake news riguardante la sua presunta morte.

Giucas Casella smentisce la sua morte

Nelle ultime ore sui social è circolata una bufala riguardante la presunta morte di Giucas Casella. La questione è stata smentita dallo stesso ex volto del Grande Fratello Vip che con un video ironico in cui si è ripreso a bordo di una splendida piscina e ha detto via social: “Ho appena saputo che mi avete dato per morto, ma io non sono morto.

Anzi sì, sono morto e sono in paradiso”, e ancora: “Ah la vita, più bello della vita non c’è niente”.

In tanti tra i suoi fan hanno apprezzato la sua risposta ironica e si sono mostrati divertiti per ciò che ha detto Giucas Casella sui social. Per l’ilarità generale Casella ha postato anche il celebre brano di Vasco Rossi Eh… già, le cui strofe dicono: “E sono ancora qua, eh già“.

Giucas Casella non è l’unico personaggio famoso ad esser stato vittima di fake news e bufale di questo tipo. Prima di lui un caso simile ha visto protagonista anche il celebre calciatore Diego Armando Maradona, che smentì la notizia a mezzo stampa.