Tinto Brass: Appello Urgente per la Crisi a Isola Farnese

Tinto Brass, regista di fama internazionale, si trova in una situazione difficile a Isola Farnese e richiede un intervento urgente per il recupero e la valorizzazione di questo affascinante borgo isolato.

La situazione a Isola Farnese è diventata critica a seguito delle recenti frane che hanno bloccato l’accesso al borgo. Il celebre regista Tinto Brass ha lanciato un appello accorato alle autorità competenti, esprimendo la sua frustrazione per la mancanza di soluzioni adeguate. Brass, residente nel villaggio da cinquant’anni, ha evidenziato le difficoltà di accesso, specialmente per le persone con mobilità ridotta.

I fatti

Nel suo racconto, Tinto Brass ha descritto la sua vita quotidiana come un vero e proprio incubo, affermando: “Siamo isolati, e la scala che ci hanno fornito non facilita le cose per chi ha problemi di deambulazione come me”. La nuova scala, lunga 141 gradini, è stata presentata come l’unica alternativa all’accesso al borgo, ma per molti residenti, è un percorso troppo arduo da affrontare.

Le esperienze di Brass e della comunità

Tinto Brass ha condiviso le sue esperienze, ricordando come Isola Farnese fosse un tempo un luogo vibrante, popolato da artisti e personalità del mondo del cinema. È triste vedere come il villaggio si sia trasformato in un luogo di isolamento, ha affermato. La moglie del regista, Caterina Varzi, ha aggiunto che, nonostante l’impegno della Protezione Civile e della Croce Rossa, le difficoltà quotidiane continuano a pesare sui residenti. Non siamo abbandonati, ma ciò non basta a migliorare la nostra vita, ha dichiarato.

Il futuro dell’accesso a Isola Farnese

La situazione è complicata, poiché le autorità stanno progettando una nuova strada attraverso il parco di Veio. Tuttavia, ci vorrà tempo per mettere in sicurezza un ponte necessario per il passaggio. Secondo Brass, ci sono progetti per un tunnel, ma i dettagli sono ancora vaghi. La preoccupazione principale è legata ai tempi di realizzazione.

Interventi e comunicazioni ufficiali

Il presidente del XV municipio, Daniele Torquati, ha confermato che domani si terrà un incontro con i cittadini per aggiornare sulla situazione. Ha dichiarato: “Stiamo facendo del nostro meglio per garantire la sicurezza e l’accessibilità del borgo, ma ci rendiamo conto che la situazione è complessa”. Le autorità stanno lavorando per installare reti di sicurezza e paramassi, mentre si attende un progetto esecutivo che potrebbe richiedere fino a due mesi per essere completato.

Il grido d’allerta di Tinto Brass rappresenta una denuncia della difficile realtà di molti abitanti di Isola Farnese, costretti a vivere in condizioni di isolamento. Le istituzioni sono ora chiamate a rispondere a questa emergenza, affinché venga ripristinata la normalità in questo angolo storico d’Italia.