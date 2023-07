Home > Video > Tiziano Ferro rassicura i fan: non sono in ansia, non ho paura" Tiziano Ferro rassicura i fan: non sono in ansia, non ho paura"

"Voglio rignraziarvi per la vostra incredibile ondata di affetto. Grazie ai media che mi hanno abbracciato. Ho letto tutti i commenti, voglio rassicurare tutti: non sono in ansia, non ho paura. Affronterò questa cosa con tranquillità. L'importante per me era fare il tour". Tiziano Ferro rassicura tutti dopo l'annuncio di un nodulo trovato alle corde vocali che renderà necessaria un'operazione.