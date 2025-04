Fiocco rosa per Tommaso Paradiso che è diventato papà. Ecco l’emozionante annuncio sui social.

Tommaso Paradiso e la voglia di paternità

Nel corso di una intervista passata, l’ex frontman dei Thegiornalisti Tommaso Paradiso aveva rivelato il grande desiderio di diventare padre: “vorrei 12 figli e non vedo l’ora di diventare papà”.

Il desiderio di Tommaso si è avverato, in quanto la compagna Carolina Sansoni ha appena dato alla luce la piccola Anna. Carolina e Tommaso sono legati dal 2017 e si sono conosciuti durante una partita di calcio. Carolina è una imprenditrice digitale, e proprio lei ha annunciato sui social la nascita di Anna.

Tommaso Paradiso è diventato papà: il commovente annuncio sui social

Tommaso Paradiso è diventato papà della piccola Anna, nata dall’amore con la compagna Carolina Sansoni. Ecco l’annuncio sui social da parte della Sansoni: “papà dice che sei arrivata prima perché non vedevi l’ora di conoscerci. Lui è un eterno romantico, vedrai, ed è anche per questo che lo amo molto. Benvenuta in questo pazzo mondo piccola Anna, non vedo l’ora di fare questo viaggio insieme a te”. Tanti i commenti da parte di persone dello spettacolo, da Emma Marrone a Francesca Michielin, passando da Miriam Leone a Federico Zampaglione.