Tommaso Zorzi esplode di rabbia per lo scherzo di Cristellotty con la maschera di Signorini

Tommaso Zorzi ha espresso il suo disappunto riguardo a uno scherzo realizzato da Cristellotty, che indossava una maschera di Alfonso Signorini. Questo episodio ha suscitato un acceso dibattito sui social media, mettendo in luce le dinamiche di interazione tra i personaggi del mondo dello spettacolo.

Nelle strade di Milano, un incontro inaspettato ha portato a una reazione sorprendente da parte di Tommaso Zorzi, noto vincitore del Grande Fratello Vip 5. Il creator Cristellotty ha realizzato uno scherzo filmato su TikTok, indossando una maschera che riproduceva il volto di Alfonso Signorini, celebre conduttore del programma. Tuttavia, la reazione di Zorzi è stata tutt’altro che positiva.

Lo scherzo di Cristellotty

Quando Cristellotty ha avvistato Zorzi, ha iniziato a chiamarlo, costringendolo a fermarsi. Con la maschera di Signorini, il creator ha tentato di divertire l’influencer, ma quest’ultimo ha risposto con evidente irritazione: “No, raga, non c’ho voglia”. Con un passo veloce, ha cercato di allontanarsi dalla situazione imbarazzante.

Il regalo di Signorini

Nonostante il tentativo di Zorzi di sfuggire alla gag, Cristellotty ha continuato, affermando di avere un “regalo per te per il Grande Fratello”. Ha quindi consegnato un biglietto con una foto di Signorini indossante un cappello di Babbo Natale e la scritta: “il prossimo sei tu”. Zorzi, visibilmente infastidito, ha risposto: “L’ho già fatto, l’ho vinto”. Questa frase ha chiaramente evidenziato la sua mancanza di apprezzamento per la scenetta, mostrando il suo disinteresse per la scherzosa interazione.

Le polemiche recenti

Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente tensione attorno a Signorini, dopo la polemica generata da Fabrizio Corona. Zorzi, sebbene coinvolto, ha mantenuto il silenzio su questa situazione, nonostante le insinuazioni della modella Dayane Mello, sua ex compagna di reality. Mello, dopo una puntata particolarmente accesa, ha postato delle storie su Instagram in cui compariva una foto di Zorzi insieme a Pierpaolo Pretelli, entrambi finalisti dell’edizione che ha visto trionfare Zorzi.

Le parole di Dayane Mello

Con un messaggio intrigante, Mello ha affermato: “La verità viene sempre a galla. Ma la mia luce non si è mai spenta”. Questo commento è stato interpretato da molti come un riferimento alla situazione di Signorini e un tentativo di collegarsi al comportamento di Zorzi e Pretelli. È importante notare che né Zorzi né Pretelli sono stati direttamente coinvolti in scandali, con Corona che si è anche scusato con Pretelli per un errore in cui ha confuso un video di quest’ultimo, attribuendolo erroneamente a Signorini.

Riflessioni sul rapporto tra reality e vita reale

Il rapporto tra il mondo dei reality e la vita reale è complesso e carico di emozioni. Il caso di Zorzi e Cristellotty dimostra come situazioni apparentemente leggere possano generare fastidio e polemiche, soprattutto in un contesto mediatico così intenso. Zorzi, pur essendo un personaggio pubblico, ha diritto a esprimere il proprio disagio, e la sua reazione riflette la pressione che subiscono gli influencer e i VIP. Questo episodio non è solo un semplice scherzo, ma un’illustrazione delle dinamiche sociali e mediatiche attuali.